La querelle che vede protagonisti Massimiliano Morra e Adua Del Vesco in questa quinta edizione del Grande Fratello Vip ha preso con il tempo delle pieghe a dir poco compromettenti, che riguardando in special modo l'attore partenopeo. Adua, infatti, parlato con le altre coinquiline della presunta omosessualità di quello che sarebbe dovuto essere il suo ex fidanzato e si è rivelato, invece, il protagonista di una messa in scena. Adesso, dopo tanto parlare sulla questione, sono intervenute sul settimanale Chi, la signora Patrizia madre di Massimiliano e la sua fidanzata Dalila.

Le parole di mamma Patrizia su Massimiliano

Più volte nel corso della diretta del Grande Fratello, Massimiliano Morra ha dichiarato di non essere omosessuale, sottolineando con forza il fatto che si trattasse di una bugia, quella raccontata dalla sua ex compagna di set, la quale ha poi ammesso di aver sbagliato divulgando una sua suggestione, non basata su fatti concreti. Davanti a queste affermazioni, anche la famiglia di Morra ha ritenuto opportuno intervenire e sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, la signora Patrizia dichiara:

Mio figlio sta subendo di tutto solo perché è un gran bravo ragazzo. Non è abituato a mettere in piazza le proprie vicende personali, è da quando ha vinto il concorso Il più bello d’Italia che gli danno del gay, ma queste cose non lo toccano perché ha molto rispetto verso gli omosessuali e non ha bisogno di sottolineare la sua eterosessualità. Trovo assurdo che nel 2020 si facciano discorsi così discriminatori».

Il commento di Dalila Mucedero

Anche la fidanzata del gieffino, Dalila Mucedero, che per ora si è espressa solo tramite social, non ha esitato a commentare ulteriormente la vicenda sui giornali, difendendo il suo sentimento: "Ma quale gay? Dopo due anni che stiamo insieme dovrei saperlo e vi assicuro che non è così". Non è mancato, poi, un commento anche piuttosto piccato rivolto ad Adua Del Vesco: "Il tempo dà sempre le risposte e mette a posto i tasselli. Ho già parlato di lei in un post definendola “povera santa infelice”: ho già detto tutto".