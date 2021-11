La moglie di Alec Baldwin: “Ci siamo ripresi per regalare un giorno di festa ai nostri figli” Hilaria Baldwin, moglie dell’attore Alec Baldwin, ha condiviso un album di famiglia in occasione di Halloween. Dopo lo sparo, è la prima immagine che li ritrae con i sei figli sorridenti. “Fare il genitore in questo momento è un’esperienza intensa, come minimo. Oggi ci siamo ripresi per dar loro una giornata di festa. Costumi last minute, un po’ di tutto rimescolato, ma erano così felici e mi hanno riscaldato il cuore”, ha scritto.

A cura di Redazione Spettacolo

Hilaria Baldwin, moglie dell'attore Alec Baldwin, ha condiviso un album di famiglia in occasione di Halloween. Dopo lo sparo sul set del film Rust, che ha portato alla morte la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, è la prima immagine che li ritrae con i sei figli sorridenti. "Fare il genitore in questo momento è un’esperienza intensa, come minimo. Oggi ci siamo ripresi per dar loro una giornata di festa. Costumi last minute, un po’ di tutto rimescolato, ma erano così felici e mi hanno riscaldato il cuore", ha scritto.

Il dolore di Alec Baldwin e le sue parole per Halyna Hutchins

"Non ci sono parole per spiegare il dolore. Sto collaborando pienamente con lo sceriffo per chiarire come sia potuto accadere", queste le prime parole di Alec Baldwin dopo essere stato protagonista del terribile incidente sul set del film western Rust, che lo ha distrutto umanamente e bloccato dal punto di vista professionale, procurandogli un immenso dolore. "Halyna Hutchins era mia amica. L’incidente sul set di Rust è stato un evento orribile" ha aggiunto nelle ultime ore, specificando di non poter fornire altri dettagli visto che le indagini stanno proseguendo senza sosta.

Il sostegno della moglie Hilaria Baldwin

La moglie di Alec Baldwin, Hilaria, ha continuato a tenere la mano del marito dopo che la stampa mondiale ha acceso i riflettori su questo atroce incidente sul set. Visibile anche in una foto su Instagram, che mostra la sua mano in quella dell'attore, con didascalia: "Ti amo e sono qui". La coppia ha sei figli: Carmen Gabriela, Rafael, Leonardo Àngel Charles, Romeo Alejandro David, Eduardo Pau Lucas e, nel 2021, da una madre surrogata è arrivata la figlia Lucia. Un momento difficile per tutti, qualcosa di imprevedibile che ha travolto la naturale vita familiare e ha stravolto gli equilibri di bambini così piccoli.