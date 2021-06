Il capitano del Torino e attaccante della Nazionale di calcio dell'Italia Andrea Belotti è sposato dal 2017 con Giorgia Duro. Lo scorso febbraio è nata la loro prima figlia Vittoria, che oggi ha 4 mesi. La coppia si è conosciuta anni fa, quando tra il 2013 e il 2015 Belotti giocava nel Palermo. La loro relazione da quel momento va a gonfie vele. Lo dimostrano le dediche pubbliche che si scambiano su Instagram: "Non credevo potesse esistere un amore così", scrive Giorgia in un post Instagram.

Chi è Giorgia Duro ex Miss Palermo

Giorgia Duro è nata il 24 ottobre del 1996 in Sicilia, regione in cui è cresciuta e a cui dichiara di essere molto legata. Carnagione olivastra, occhi e capelli scuri, ha preso parte a diversi concorsi di bellezza, ottenendo la fascia di Miss Palermo che le ha permesso di partecipare a Miss Italia. Grazie alla notorietà raggiunta ha iniziato a lavorare in alcune trasmissioni sportive di alcune emittenti televisive regionali. All'epoca il giovane Andrea Belotti era un giocatore del Palermo (dal 2013 al 2015).

Il matrimonio tra Giorgia Duro e Andrea Belotti

Quando nel 2015 Belotti, già giocatore della Nazionale Under 21, è stato ingaggiato dal Torino, Giorgia, nonostante il legame con la sua terra (la Sicilia) ha deciso di seguire il compagno. Dopo qualche anno, il 16 giugno 2017 Andrea e Giorgia si sono sposati nella loro amata Palermo. Alla blindatissima cerimonia religiosa nella Chiesa di San Francesco di Paola hanno preso parte anche alcuni calciatori, tra cui l’amico e compagno nella Nazionale di Roberto Mancini Ciro Immobile. Belotti in un’intervista esclusiva rilasciata per le nozze al settimanale Chi svelò: “Mi sono messo in ginocchio davanti a lei come Fedez”. Lei spiegò in quell'occasione il perché il matrimonio si è celebrato a Palermo: “Andrea ha insistito perché ci sposassimo a Palermo, perché da lì è partito tutto”.

La nascita della figlia Vittoria

La prima figlia per la coppia, sposata da quattro anni, è arrivata lo scorso 22 febbraio. Duro ha annunciato la nascita di Vittoria con un post Instagram: "È come se io fossi nata solo adesso, viva solo adesso e tu fossi da sempre qui". A distanza di qualche ora è arrivato anche il messaggio del Torino che ha postato un fiocco rosa sopra lo stemma del club e ha scritto: "Fiocco rosa in casa granata. É nata Vittoria Belotti, primogenita del capitano del Toro. Ad Andrea e alla signora Giorgia le congratulazioni e l'affettuoso abbraccio di tutto il Torino Football Club".

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Duro parlando del suo stile di vita salutare e dell'essere sportiva da sempre, ha raccontato di come ha fatto a tornare in forma dopo la gravidanza: "Ho lasciato fare al mio corpo, senza nessuna fretta, mi sono goduta il post parto, con i miei chili in più e la mia pelle meno tonica".

Le dediche di Giorgia e Andrea su Instagram

L'attaccante della Nazionale e la moglie sono soliti pubblicare su Instagram moltissime foto che li ritraggono felici insieme con la piccola Vittoria. Tantissime le dediche d'amore per Belotti di Duro sul suo profilo Instagram. Il 20 dicembre 2018, in occasione del 25esimo compleanno di Belotti, Giorgia con un post ha spiegato ai suoi follower cosa è per lei il marito:

Le cose rare vanno custodite negli angoli più caldi e sicuri del cuore. Tu sei lì, c'eri ieri e ci sarai domani. Le persone rare vanno accolte con dolcezza. Non sempre sono capite da tutti, sono per pochi. Hanno il cuore troppo puro, troppo bello per essere sporcato dal mondo. Ti custodirò per sempre e ti proteggerò da ogni male.

Andrea Belotti, d'altro canto, il 24 ottobre del 2016 per i 20 anni (all'epoca) della fidanzata, scrisse: