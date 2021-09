La morte della regina Elisabetta II e l’operazione London Bridge: social a lutto e Carlo diventa re L’operazione London Bridge indica il piano che scatterà una volta annunciata la morte della Regina Elisabetta II. Si tratta di disposizioni dettagliate che scandiscono passo passo quanto accadrà nei dieci giorni dopo il decesso, fino alla celebrazione dei funerali. Ecco tutti i dettagli dall’atteggiamento da tenere sui social alla proclamazione di Carlo Re d’Inghilterra.

Il sito Politico.eu ha svelato i dettagli dell'operazione London Bridge, il piano che scatterà subito dopo l'annuncio della morte della regina Elisabetta II e che indica le disposizioni da seguire nei dieci giorni che precedono i funerali. A quanto pare, quando la sovrana passerà a miglior vita – si spera il più tardi possibile – ci sarà anche un protocollo che riguarderà i social ufficiali della famiglia reale britannica. Ecco tutti i dettagli che sono stati svelati.

Il giorno della morte della regina Elisabetta

Il giorno della morte della regina, il Primo Ministro riceverà una telefonata da un funzionario pubblico che dirà la frase: "London Bridge is down" (Il London Bridge – ponte di Londra – è crollato). Poi, in una sorta di domino, partiranno una dopo l'altra le chiamate che informeranno ministri e altre rilevanti figure politiche. La notizia del decesso verrà comunicata loro con le seguenti parole: "Siamo appena stati informati della morte di Sua Maestà la Regina. È richiesta discrezione". Poi, riceveranno anche una mail da parte del capo di gabinetto, che confermerà l'annuncio: "Cari colleghi, è con tristezza che vi scrivo per informarvi della morte di Sua Maestà la Regina". Allora, le bandiere del Palazzo di Whitehall, verranno messe a mezz'asta. L'operazione dovrebbe avvenire entro dieci minuti al massimo. Il mondo intero verra informato tramite una ultim'ora diffusa da Press Association. A quel punto, scatteranno una serie di disposizioni che mirano sia a omaggiare la sovrana nel modo più appropriato, che a garantire la sicurezza in vista dell'enorme flusso di persone che si recheranno a fare visita al feretro.

Come verrà annunciata la morte sui social

Il sito Politico descrive anche cosa avverrà sui social quando morirà la regina Elisabetta II. Ecco quanto si legge: "Il sito web della famiglia reale cambierà in una pagina nera con una breve dichiarazione che confermerà la morte della regina. Il sito web del governo del Regno Unito – GOV.UK – mostrerà un banner nero in alto. Tutte le pagine dei social media dipartimentali del governo mostreranno anche un banner nero e cambieranno le loro immagini del profilo con il loro stemma dipartimentale. I contenuti non urgenti non devono essere pubblicati. I retweet sono esplicitamente vietati a meno che non siano autorizzati dal capo delle comunicazioni del governo centrale". La famiglia reale, inoltre, annuncerà la data dei funerali che dovrebbero avere luogo dieci giorni dopo la morte.

Carlo verrà proclamato re d'Inghilterra

Il giorno seguente alla morte della regina Elisabetta II, alle ore 10:00, presso il St. James's Palace, Carlo verrà proclamato re. Il parlamento britannico sospenderà ogni altra attività per dieci giorni. Alle 15:30, Carlo incontrerà il Primo Ministro e le cariche del governo. Ai ministri verrà richiesto di non portare alla cerimonia i coniugi.

La bara della regina a Buckingham Palace

A due giorni dalla morte della sovrana, scatteranno le operazioni per portare la bara della regina a Buckingham Palace. Sono stati previsti diversi percorsi, a secondo di dove avverrà il decesso. Ad esempio, se la morte dovesse avvenire a Sandringham, il feretro sarà accolto alla stazione di St. Pancras dal Primo Ministro. Il terzo giorno, Carlo riceverà le condoglianze a Westminster Hall. Poi, ormai re, partirà per un tour nel Regno Unito, cominciando da una visita al parlamento scozzese. Il quarto giorno, Carlo raggiungerà l'Irlanda.

La processione per rendere omaggio a Elisabetta II

Il quinto giorno, si terrà la processione. La salma della Regina Elisabetta II lascerà Buckingham Palace per raggiungere il Palazzo di Westminster. Resterà a Westminster Hall per tre giorni e sarà possibile renderle omaggio per 23 ore al giorno. Nei giorni che precederanno il funerale, Carlo farà ritorno e si metteranno a punto tutti i dettagli per il giorno dell'ultimo saluto alla regina, durante il quale verrà proclamato il lutto nazionale.

Il funerale della regina Elisabetta

A dieci giorni dalla morte, verranno celebrati i funerali di stato presso l'Abbazia di Westminster. A mezzogiorno verranno osservati due minuti di silenzio in tutto il Regno Unito. Ci saranno numerose cerimonie per ricordare Elisabetta II. Poi, la sovrana sarà sepolta nella cappella commemorativa di Re Giorgio VI.