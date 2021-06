Morgan lancia la sua nuova opera musica – Morgangel – che si preannuncia mastodontica, multimediale e ricca di germinazioni, ma lo spunto più grande sembra parta da una storia d'amore finita male, anzi malissimo. La storia è quella con Angelica, anche lei cantante (il suo album si chiama Storia di un appuntamento e che sarebbe una citazione a Canzoni dell'appartamento di Morgan), finita con una denuncia per stalking ai danni di Morgan. Nella vicenda è intervenuta anche Asia Argento con un commento: "E se fosse tutto un parto della tua fantasia?".

Il cantautore si sbraccia e su Instagram denuncia: "Io faccio alcune riflessioni su Instagram ma di carattere generale sull’amore. Arriva una denuncia mi perquisiscono mi sequestrano tutti gli strumenti di lavoro computer iPad cellulari sono denunciato di persecuzione". Poi chiama a raccolta i suoi fan e attraverso una serie di punti prova – letteralmente – a costruire la nuova opera con loro: "Secondo voi di cosa ha paura? Costruiamo il romanzo della mia vita insieme".

Prima di lasciare le tessere della sua nuova opera, Morgan ha pubblicato un lungo messaggio in cui in buona sostanza ha ricostruito i fatti. Tra i commenti anche detto di più.

Nessuno vuole stare con chi non l’ama infatti infatti i nostri ultimi dialoghi sono una persona che dice: io ti amo ma la nostra storia è complicata appena finisce la quarantena ci dobbiamo assolutamente vedere e cercare di capire ma dobbiamo vederci negli occhi parlarci direttamente. E l’altra persona cioè io Che risponde anche io ti amo e sono d’accordo con te è difficile ci incontreremo Capiremo assieme. Ti amo. Anche io. Non sono io a volere questo stop, lei mi scrive.arriva il blocco totale Lei completamente irraggiungibile . Chiamo la madre la madre mi dice che lei deve guarire e che non vuole parlare e che la nostra storia deve finire perché lei non mi vuole io le rispondo ok se lei non mi vuole me lo dica lei la madre dice non credo di poterla incontrare da qualche parte tu la incontrerai soltanto dagli avvocati. Impossibile qualsiasi contatto non ci siamo più potuti relazionare in nessun modo neanche tramite terzi. Finisce la quarantena Lei è il riconoscibile spenta E irreperibile. Io faccio alcune riflessioni su Instagram ma di carattere generale sull’amore. Arriva una denuncia mi perquisiscono mi sequestrano tutti gli strumenti di lavoro computer iPad cellulari sono denunciato di persecuzione.