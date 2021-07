La passione di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: “Abbiamo consumato ogni centimetro di casa” Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono una delle coppie nate durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip. La loro storia continua ad andare a gonfie vele, tra i due c’è un’intesa incredibile, come raccontano sulle pagine del settimanale Chi. L’attrice siciliana, però, ribadisce ancora una volta che tra lei e Dayane Mello non ci sarà mai una storia d’amore.

A cura di Ilaria Costabile

Foto del settimanale Chi

Dopo l'amore scoppiato nella casa del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga continuano la loro storia e come raccontano in un'intervista al settimanale Chi, la loro sembra essere una passione davvero incontenibile: "Non abbiamo segreti, certo non siamo quelli di Cinquanta sfumature di grigio, però.." hanno rivelato alla rivista di Alfonso Signorini, dove hanno colto l'occasione anche per rispondere a qualche frecciatina ostica dei fan. Non è mancata poi, una menzione d'onore anche all'amicizia con Dayane Mello.

La passione tra Andrea Zenga e Rosalinda

Il più esplicito tra i due, seppur non si direbbe, vista la riservatezza mostrata in tv, è proprio Andrea Zenga che senza remore dichiara: "Rosy mi seduce con lo sguardo, potrebbe avere anche il pigiama della nonna che mi farebbe sesso lo stesso, anche se io la preferisco con le coulotte" rivela l'ex gieffino che non ha mai nascosto di essere stato sfolgorato dalla bellezza dell'attrice siciliana che, dal canto suo, rincara la dose: "I trentacinque mq di casa di Andrea li abbiamo sfruttati tutti, in ogni senso". Insomma, l'intesa è alle stelle e i due non hanno alcuna intenzione di nasconderlo.

Foto del settimanale Chi

Il rapporto con Dayane Mello

Nonostante tutto, però, c'è chi ancora spererebbe in un ritorno di fiamma con Dayane Mello, visto il rapporto venutosi a creare tra loro nella casa del Grande Fratello Vip, dove l'amicizia sembrava essere sul punto di sfociare sempre in qualcosa di più. Ma la fanbase delle Rosmello dovrà abbandonare l'idea, le due gieffine si sono incontrate per uno shooting, come racconta Rosalinda: "Voglio essere onesta. Poco tempo fa ho visto Dayane, c'è stato un momento in cui lei mi ha dato un bacio a stampo fortissimo, un po' come succedeva nella casa del GF Vip, ma io mi sono irrigidita. Voglio bene a Dayane, ma non voglio illudere nessuno. Non c'è alcuna storia, c'è solo una bella amicizia".

Leggi anche È morta la mamma di Dayane Mello, il messaggio di Rosalinda Cannavò

La risposta agli attacchi degli haters

Infine i due innamorati che, prima o poi, sognano di poter andare a vivere insieme e intanto sono pronti a godersi delle vacanze tutte made in Italy tra Sicilia, Sardegna e Puglia, ne approfittano per chiarire alcuni attacchi che spesso gli rivolgono i fan. Andrea Zenga, infatti, si dice stufo di certe considerazioni: "Sono stanco di ricevere messaggi con tono negativo sulla mia fidanzata, e sul fatto che il suo orientamento sessuale sarebbe diverso". A lui, poi, si aggiunge Rosalinda che, invece, parla delle accuse sulla veridicità della storia con il gieffino: