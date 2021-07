La principessa Charlene rompe il silenzio sui problemi di salute che la tengono lontana da Alberto Da tempo, Charlene di Monaco è in Sudafrica e non riesce a raggiungere la sua famiglia. La principessa, in un’intervista rilasciata a News24, ha dichiarato di sentire terribilmente la mancanza del marito Alberto e dei figli Gabriella e Giacomo. Poi, ha svelato i problemi di salute che le impediscono di partire.

A cura di Daniela Seclì

Charlene di Monaco ha rotto il silenzio sui problemi di salute che la trattengono in Sudafrica. In un'intervista rilasciata a News24, la principessa ha spiegato i motivi che le impediscono di ricongiungersi al principe Alberto e ai figli Gabriella e Giacomo. Dal Principato di Monaco avevano fatto sapere che Charlene aveva dovuto fare i conti con "un'infezione otorinolaringoiatrica". In queste ore, però, la principessa è scesa nei dettagli.

I problemi di salute di Charlene di Monaco

Charlene Wittstock ha spiegato come ha avuto origine l'infezione che la sta affliggendo da tempo. Tutto è cominciato con un intervento ai denti: "L'infezione si è sviluppata a seguito di un intervento per il rialzo del seno mascellare (un innesto che i dentisti consigliano quando è necessario fare un impianto dentale ma non c'è lo spazio necessario). Dopo l'intervento è subentrata un'infezione". Charlene di Monaco si è rivolta a uno specialista dopo aver provato un forte dolore alle orecchie. Così, ha appreso che c'era un'infezione in corso. Al momento, il suo apparato uditivo fa fatica a equalizzare la pressione delle orecchie. Dunque, per lei potrebbe rivelarsi rischioso un viaggio in aereo per tornare a casa.

Sente la mancanza del Principe Alberto e dei figli

A causa dei suoi problemi di salute, Charlene non ha potuto festeggiare i dieci anni di matrimonio con Alberto Di Monaco. A Channel24, aveva detto a riguardo: "È un momento molto difficile per me. Alberto è la mia roccia, la mia forza. Senza il suo amore e il suo sostegno non sarei mai riuscita ad affrontare questo momento doloroso". A News24, ha fatto sapere di sentire la mancanza del marito, dei figli e anche dei suoi cagnolini. La famiglia sta organizzando il viaggio per andare a trovarla, rispettando tutte le restrizioni previste dalle norme anti Covid.