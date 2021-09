La Principessa Charlotte usa un nome diverso a scuola: ecco come viene chiamata dagli altri bambini La Principessa Charlotte si prepara a tornare a scuola. Kate Middleton e il principe William tengono molto che i loro figli assaporino un’infanzia normale. Per questo, una volta varcata la soglia dell’istituto Thomas’s Battersea a Londra, Charlotte e George vengono trattati al pari degli altri piccoli allievi e si spogliano del titolo nobiliare.

A cura di Daniela Seclì

Come tanti bambini, anche il Principe George e la Principessa Charlotte, si preparano a tornare a scuola. I figli del Principe William e della Duchessa di Cambridge Kate Middleton, frequentano l'istituto Thomas's Battersea a Londra. Il Mirror ha rispolverato un aneddoto che riguarda i due bambini che oggi hanno 8 e 6 anni.

La necessità di essere trattati come tutti gli altri bambini

Kate Middleton e William hanno sempre desiderato che i loro figli, George, Charlotte e Louis venissero trattati al pari degli altri bambini. Alcune fonti hanno svelato al Mirror che, anche ora che i primi due vanno a scuola, la parola d'ordine è normalità. Non appena varcano la soglia dell'istituto, George e Charlotte vengono trattati come tutti gli altri. Insomma, nessuna riverenza o occhio di riguardo perché appartenenti alla famiglia reale. Non appena George è stato iscritto a scuola, ha cominciato a usare un nome diverso in classe. Lo stesso principio è stato applicato anche alla Principessa Charlotte, per scongiurare il rischio che il titolo nobiliare crei una frattura tra lei e gli altri piccoli allievi.

I nomi con cui vengono chiamati i figli di Kate e William

Kate e William stanno tentando di regalare ai loro figli un'infanzia normale, nonostante il destino li veda impegnati pubblicamente e i paparazzi tentino in ogni modo di ricordarglielo. A scuola, George e Charlotte mettono da parte il titolo nobiliare e usano un nome diverso da come vengono chiamati a palazzo o dai sudditi. Nel caso di George, il suo nome completo è George Alexander Louis, mentre quando si usa il titolo nobiliare, occorre rivolgersi a lui come Sua Altezza Reale il Principe George di Cambridge. Il bambino, tuttavia, a scuola viene chiamato semplicemente George Cambridge, dunque con il suo primo nome a cui si aggiunge – come cognome – il titolo dei genitori. Lo stesso accadeva a William e Harry, che assumendo come cognome il titolo del padre – Principe di Galles (Wales) – venivano chiamati William Wales e Harry Wales.

La principessa Charlotte ha anche due nomignoli

Veniamo ora a Charlotte. Il suo nome completo è Charlotte Elizabeth Diana. Il suo titolo nobiliare è Sua Altezza Reale la Principessa Charlotte di Cambridge. Sia le maestre che gli altri bambini, però, la chiamano Charlotte Cambridge. La bambina ha anche due simpatici nomignoli. In un video che ritraeva la famiglia al completo, infatti, William è stato "intercettato" mentre si rivolgeva a Charlotte chiamandola "Mignonette", inteso come "piccola, dolce, carina, gentile, delicata". Kate, invece, a volte si riferisce a Charlotte in privato chiamandola Lottie.