La Principessa del Giappone Mako sposa un uomo comune e perde i titoli Reali

La principessa del Giappone Mako ha sposato un cittadino comune, Kei Komuro, perdendo ufficialmente il suo status di Reale del Paese. La coppia si è sposata alle 10 del mattino rinunciando alle nozze in pompa magna, come di norma per i matrimoni reali e nei prossimi giorni si trasferirà a New York dove l'ex principessa lavora come avvocata. I due sono fidanzati da quattro anni, in cui non sono mancate polemiche che hanno provocato paginate di pagine di gossip, problemi con l'opinione pubblica e problemi finanziari con la madre di Komuro che ha ritardato questo matrimonio di un po' di tempo.

Per la prima volta Mako avrà un cognome, come sottolinea la CNN che spiega che nella famiglia reale giapponese solo ai membri maschi viene dato il cognome, mentre per quelli femminili vale solo il titolo, oltre a essere obbligate a rinunciare ai gradi reali se sposano persone comuni. La coppia rilascerà un comunicato ma non risponderà alle domande perché pare che l'ex principessa sia reduce da un disturbo causato dallo stress a cui è stata sottoposta in questi mesi, dovuti agli attacchi mediatici che ha subito lei e soprattutto il marito. Nel frattempo, per placare gli animi, la donna aveva rinunciato a una dote in soldi che le spettava in quanto reale, ma è servito a poco.

Mako e Komuro si sono conosciuti durante i loro studi all'Università Cristiana Internazionale di Tokyo e poco dopo essersi fidanzati avevano annunciato di volersi sposare. Un problema finanziario avuto con la madre dell'uomo, però, ha ritardato il matrimonio di tre anni. Negli anni scorsi, infatti, pare che la madre di Komuro abbia ricevuto circa 30 mila euro da un ex fidanzato pensando che fossero un regalo, ma rivelandosi, poi, un prestito: all'inizio dell'anno l'uomo ha scritto una memoria di quasi 30 pagine per fare chiarezza sull'accaduto, spiegando, appunto, che la madre pensava che fossero un regalo e affermando che avrebbe pagato tutta la cifra. La coppia è stata paragonata a un'altra reale molto famosa e chiacchierata, ovvero quella formata da Meghan Markle e dal Principe Harry.