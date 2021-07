La proposta di matrimonio di Castrovilli a Rachele Risaliti: da Wembley al Duomo di Firenze Il campione d’Europa con l’Italia, Gaetano Castrovilli, forte centrocampista della Fiorentina, ha chiesto alla sua compagna Rachele Risaliti di sposarlo. Una romantica proposta di matrimonio che, dal tetto di Wembley, dove il giocatore ha trionfato con gli azzurri, passa a quello con vista sul Duomo di Firenze.

Quanto romanticismo, quanta bellezza. Il campione d'Europa con l'Italia, Gaetano Castrovilli, forte centrocampista della Fiorentina, ha chiesto alla sua compagna Rachele Risaliti di sposarlo. Una romantica proposta di matrimonio che, dal tetto di Wembley, dove il giocatore ha trionfato con gli azzurri, passa a quello con vista sul Duomo di Firenze. Un bel salto di qualità: Rachele risaliti, ovviamente, ha detto sì.

La proposta di matrimonio

Una proposta di matrimonio che Gaetano Castrovilli ha preparato in ogni minimo dettaglio: la scritta "Marry Me" realizzata con le rose rosse e un solitario. Il centrocampista sui social network ha dato la risposta della compagna: "She said yes". È un ottimo momento per il giocatore che, dopo le vacanze, ritroverà i suoi compagni in viola guidati da un nuovo tecnico, Vincenzo Italiano, che con la squadra dello Spezia ha fatto benissimo nello scorso campionato.

Chi è Rachele Risaliti

Rachele Risaliti è nata a Prato il 1º febbraio 1995. È un'ex modella e insegnante di ginnastica ritmica italiana, vincitrice della 77ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia 2016. La coppia è insieme da due anni, che festeggeranno insieme il prossimo ottobre. Al settimanale "DiPiù" lei ha confidato: "È stato un colpo di fulmine. Non volevo che accadesse, invece così è stato. Abbiamo grandi progetti".

Leggi anche Alberto Maritato parla della crisi con Speranza Capasso

La carriera di Gaetano Castrovilli

Gaetano Castrovilli, classe 1997 di Canosa di Puglia, ha fatto una grande stagione in Serie A nel 2020/2021 con cinque reti e tre assist in 34 presenze alla Fiorentina. Una stagione che gli è valsa la convocazione nella spedizione azzurra anche se ha giocato poco. In carriera, ha esordito tra i professionisti nel 2015 con il Bari e poi ha giocato un biennio con la Cremonese prima di esordire con la maglia della Fiorentina in Serie A nel 2019. Ad oggi, ha 67 presenze in Serie A e 8 reti.