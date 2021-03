Galeotto fu La pupa e il secchione e viceversa 2021: è nato l'amore tra due protagonisti del programma di Italia 1 che fa incontrare belle e belli dai fisici mozzafiato ma di scarsa cultura con intellettuali spesso non propriamente baciati da Madre Natura. Si tratta di Stephanie Bellarte e Alessio Guidi, la bionda e il supericciolo che già si erano abbandonati a effusioni all'interno del reality Mediaset. Ora è ufficiale: una volta usciti, hanno continuato a frequentarsi e hanno deciso di mettersi insieme. Sui profili social di Stephanie e Guidi arrivano le foto che raccontano il loro amore, con lei che scrive: "La diversità tra i mondi può tranquillamente essere abbattuta quando entrano in gioco i sentimenti". Già nella trasmissione (dove sono stati una delle coppie in gioco e si sono classificati secondi), Stephanie aveva definito Guidi come "una persona romantica, è delicato è dolce, gentile".

Chi è Stephanie Bellarte

Stephanie Bellarte ha appena 19 anni e viene da Bereguardo, in provincia di Pavia. Ha frequentato il liceo artistico con indirizzo in scenografia. Fa la modella e partecipato ad alcuni concorsi di bellezza, conquistando i titoli di Miss Stella del Mare e Miss Intercontinental; inoltre, è stata Finalista di Miss Mondo Italia 2019. Il suo sogno è però quello di diventare regista cinematografica. Prima di sbarcare a La pupa e il secchione e viceversa ha partecipato al programma Guess My Age.

Chi è Alessio Guidi

Per una curiosa coincidenza, anche Alessio Guidi in passato ha preso a parte a Guess My Age, oltre che a a Ciao Darwin. Il ragazzo con la gigantesca chioma di ricci ha 20 anni e viene da Prato; è iscritto al secondo anno della facoltà di Economia a Parma, dove ha vinto una borsa di studio. Intellettuale ma anche attraente, nel programma di Italia 1 si è definito un "secchione 2.0" che non trascura l'importanza dell'aspetto fisico, ma al tempo stesso è un "toscano d'altri tempi". Parla tre lingue, detesta l'ignoranza e ha ammesso di voler diventare ricco.