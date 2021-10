La Regina Elisabetta rifiuta un premio per la vecchiaia: “È vecchio chi si sente tale” Premiata come “Anziana dell’Anno” dal giornale specializzato The Oldie, la Regina ha incaricato il Segretario Personale di rifiutare e replicare: “Sua Maestà crede che una persona sia vecchia quando si sente tale e non crede di poter accettare”. Il giornale: “Lunga vita alla Regina ma torneremo a bussare alla sua porta”.

La Regina Elisabetta ha ricevuto il Premio Anziano dell'Anno ma lo ha gentilmente rifiutato, incaricando il suo segretario personale di replicare per le rime: "Sua Maestà crede che una persona sia vecchia quando si sente tale, Sua Maestà non crede quindi di soddisfare i criteri pertinenti per poter accettare, e spera che troviate un destinatario più adeguato. Con i migliori auguri". La Regina Elisabetta ha compiuto da poco 95 anni.

La lettera del Segretario della Regina

Il premio

Il premio "Anziano dell'Anno" era offerto da The Oldie, una rivista britannica interamente dedicata alla terza età. Il premio, alla fine, è stato consegnato a Leslie Caron, stella franco-americana, che ha cinque anni in meno alla Regina Elisabetta (90). Alla cerimonia di premiazione, però, si è presentata la Duchessa di Cornovaglia, Camilla Shand, che ha consegnato il premio all'attrice.

Il commento del giornale

I "migliori auguri" della Regina al giornale The Oldie sono stati "ricambiati di tutto cuore". In un lungo editoriale, la rivista britannica online ha augurato "lunga vita alla Regina" precisando che torneranno a bussare alla sua porta, quando magari comincerà a sentirsi davvero vecchia:

Questi migliori auguri sono ovviamente ricambiati di cuore da tutti noi di Oldie Towers e, ne sono certo, da tutti i nostri lettori. Lunga vita alla Regina! Forse in futuro suoneremo ancora una volta alla porta di Sua Maestà. Nel frattempo, al nostro pranzo di premiazione di quest'anno, siamo stati onorati dalla presenza di Sua Altezza Reale la Duchessa di Cornovaglia, che, troppo giovane per poter beneficiare di un premio lei stessa, li ha presentati alla galassia di meritevoli vincitori di quest'anno. Siamo grati a lei, ai nostri vincitori e al team di giudici di quest'anno.

Nonostante l'ottimismo della redazione del The Oldie, immaginiamo che la Regina rifiuterà fino alla fine questa importante onorificenza.