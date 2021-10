La Regina Elisabetta si mostra in pubblico con il bastone, sudditi in allarme La sovrana, 95 anni, si è mostrata in pubblico camminando grazie all’ausilio di un bastone. Una scena che non si vedeva da 17 anni, quando accadde la stessa cosa dopo un’operazione al ginocchio, ma che oggi non può non tenere in allarme i suoi sudditi. Dallo staff nessun dettaglio, il che significa che non c’è da preoccuparsi per le sue condizioni di salute.

A cura di Andrea Parrella

La regina Elisabetta si è mostrata in pubblico con il bastone per aiutarsi a camminare. È accaduto alla cerimonia per il centenario della Royal British Legion, quando la sovrana si è fatta vedere in pubblico per la prima volta con il bastone. Un'immagine che non ha potuto lasciare indifferenti i sudditi, vista la considerazione nei confronti di Elisabetta, 95 anni. Non si è trattato della prima volta, era già accaduto nel 2004 che la regina si mostrasse con il bastone, in seguito all'intervento al ginocchio subito poco prima.

Elisabetta in stampelle, c'è da preoccuparsi?

Se 17 anni fa circa c'era quindi una motivazione sostanziale, ora non risulterà difficile immaginare che l'età avanzata della regina Elisabetta sia tra i fattori che ha portato a questa scelta. Nessun commento in merito è stato rilasciato da Buckingham Palace, così come lo staff della sovrana non ha rilasciato informazioni. Nel non specificare una particolare gravità, si può anche intendere che non vi siano particolari motivi di preoccupazione sulle condizioni di salute della sovrana.

La morte del principe Filippo

Solo pochi mesi fa la regina Elisabetta piangeva la scomparsa del compianto marito, Filippo, morto lo scorso aprile all'età di 99 anni. Una perdita che è significata molto per la sovrana, visto il legame indissolubile che li legava. Con l’incoronazione a Regina della consorte, alla morte del padre il 6 febbraio 1952, Filippo aveva infatti acquisito i titoli di Altezza reale, duca, conte e barone, poi principe nel 1957 su nomina della moglie. Da allora, è stato sempre un passo indietro ala moglie, con stile e discrezione nonostante qualche sospetto di scappatella. La loro si è rivelata un'unione indistruttibile malgrado le numerose difficoltà tano che è unanime il riconoscimento a Filippo di aver contribuito a portare la monarchia britannica.