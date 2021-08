La regina “esasperata” da Harry e Meghan chiama gli avvocati: “Altri attacchi non saranno tollerati” “C’è un limite all’accettabile, ulteriori attacchi non saranno tollerati”, dice una fonte vicina alla Corona al Sun. Dunque, la Regina sarebbe spazientita di fronte alle insinuazioni dei “ribelli” duchi di Sussex, tanto da essere pronta a un intervento legale per diffamazione, agendo preventivamente contro l’attesa autobiografia di Harry che promette faville.

A cura di Valeria Morini

Mentre nel Regno Unito ci si prepara a ricordare i 24 anni dalla morte di Lady Diana (l'anniversario è il 31 agosto), l'atmosfera nella famiglia Windsor è tutt'altro che serena. Arrivano rumors su tensioni e dichiarazioni di guerra tra la Regina Elisabetta II e i "ribelli" Harry e Meghan Markle, che non si sono limitati a voltare le spalle senza troppi rimpianti alla vita di corte trasferendosi negli Stati Uniti, ma hanno creato scandalo con le accuse (tra l'altro, di razzismo) contro Buckingham Palace, definito peraltro "un mix tra il Truman Show e il vivere in uno zoo" da Harry. Ora che si attende l'autobiografia di quest'ultimo, che promette di essere ancora più dura e spietata della controversa intervista a Oprah Winfrey, sembra che la Queen abbia deciso di correre ai ripari.

L'intervento legale contro Harry e Meghan

Precisiamo che Harry finora non ha mai parlato male della nonna, con cui avrebbe anzi un buon rapporto (si parla invece di tensioni con il padre Carlo e il fratello William). Eppure, la regina avrebbe ordinato ai suoi funzionari di preparare un piano per agire per vie legali contro la coppia. Il Sun ha parlato con una fonte vicina al Palazzo secondo cui Elisabetta II sarebbe "esasperata" e pronta a ricorrere ad avvocati esperti in diffamazione dopo gli attacchi alla famiglia reale dai Sussex.

C'è un limite all'accettabile e la regina e la famiglia reale possono essere spinte solo fino a un certo punto. Stanno ricorrendo a legali. Harry e Meghan saranno informati e gli verrà detto che ulteriori attacchi non saranno tollerati.

La Corona teme l'autobiografia di Harry

Il primo ostacolo che il team legale chiamato a operare dalla regina 95enne potrebbe essere il libro di Harry, la cui uscita è prevista per il prossimo anno: "Se qualcuno fosse nominato nel libro e accusato direttamente di qualcosa, potrebbe essere una diffamazione e anche violare i loro diritti a una vita familiare privata". Finora, infatti, i Sussex non hanno chiarito chi sarebbe il membro della famiglia ad aver riservato commenti razzisti sul loro figlio Archie. Se le memorie di Harry saranno più esplicite, c'è da attendersi un intervento legale dei Windsor contro di lui e l'editore Penguin Random House. Intervento che potrebbe arrivare anche prima della pubblicazione, a scopo preventivo, per evitare ulteriori scandali. Insomma, la guerra fredda potrebbe diventare caldissima. Intanto, gli sceneggiatori di The Crown e di future fiction su Casa Windsor ringraziano.