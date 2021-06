La storia d'amore tra Deddy e Rosa Di Grazia nata nella scuola di Amici, è finita ancora prima di poter davvero iniziare. Questo è quanto è stato dichiarato dalla ballerina su Instagram, dopo le insistenti domande dei fan, eppure stando al portale Il Vicolo delle News sembrerebbe che i motivi per cui tra i due la storia non sia andata avanti ci sarebbe il fatto che il giovane cantante avesse già iniziato a frequentare una ragazza.

Deddy avrebbe già un'altra ragazza

Sembrerebbe, infatti, che Deddy si sia avvicinato alla sua nuova fiamma tramite social e dopo una serie di like e scambi tra i due, sarebbe avvenuto anche l'incontro dal quale poi è iniziata la vera e propria frequentazione. Stando a quanto riportato su Il Vicolo delle News, infatti, la fanciulla in questione sarebbe un'amica del fratello di Deddy, con cui il giovane talento di Amici è stato visto anche a cena fuori. Al momento, sebbene alcuni fan più attenti pare abbiano anche individuato il nome della fortunata, non sembrano intenzionati a volerlo comunicare.

Il chiarimento di Rosa Di Grazia

Nel post con cui Rosa Di Grazia aveva commentato la fine, o forse sarebbe meglio dire il mancato decollo della sua liaison, la ballerina aveva fatto riferimento al fatto che sebbene il loro legame e le loro emozioni fossero state vere e sincere durante la permanenza nel programma, tra loro non c'è stato modo di intavolare un discorso più serio sul loro futuro insieme, una volta conclusosi il talent. La giovane ex concorrente non ha nascosto la sua delusione, ma ha dichiarato di non portare rancore al cantautore di adozione torinese, ricordando con affetto quello che hanno vissuto insieme. D'altronde, a telecamere spente e durante i primi incontri in giro per l'Italia, ma anche durante la sua intervista a Verissimo, era stato proprio Deddy a sviare l'argomento, non rispondendo alle domande sempre più insistenti sulla storia con Rosa.