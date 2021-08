La tentatrice Carlotta Adacher: “Jessica viziata e prevedibile, reprimeva Alessandro” Carlotta Adacher, la tentatrice che ha catturato l’attenzione di Alessandro Autera durante la nona edizione di Temptation Island, ha parlato in una recente intervista di come la storia con Jessica Mascheroni abbia alterato il carattere del giovane milanese, definendo la ex fidanzata “viziata e prevedibile”. Intanto sembra che la conoscenza tra i due stia lentamente continuando.

A cura di Ilaria Costabile

La partecipazione alla nona edizione di Temptation Island per alcune coppie ha segnato la fine della loro storia d'amore, arrivata ad un punto di non ritorno. Ed è quello che è accaduto a Jessica Mascheroni e Alessandro Autera. I due avevano già alle spalle un bagaglio di incomprensioni e problemi irrisolti che hanno favorito l'avvicinarsi ai tentatori incontrati all'Is Morus Relais. A parlare di questo avvicinamento è Carlotta Adacher, la single con cui il giovane milanese pare aver trovato una certa complicità e la 34enne romana, infatti, non esita ad esprimere giudizi anche sulla ex di Alessandro in un'intervista al magazine di Uomini e Donne.

Le parole di Carlotta Adacher

Una conoscenza che è nata in maniera graduale, ma che fin dai primi istanti sembrava fosse caratterizzata da una certa complicità. È così che Carlotta Adacher descrive l'incontro con Alessandro Autera, parlando della sua personalità e di quanto il rapporto con Jessica lo abbia cambiato:

L’avvicinamento tra me e Alessandro non è arrivato proprio come un fulmine a ciel sereno, dopo pochi giorni dall’inizio del programma è nata subito una simpatia, abbia addirittura discusso per una piccola incomprensione che poi abbiamo chiarito, e da lì ci siamo avvicinati, abbiamo convinciamo a conoscersi […] Alessandro si nasconde dietro una persona che non è. In realtà io ho conosciuto un ragazzo sensibile generoso e molto intelligente. Forse un po’ egocentrico… ma chi non lo è? Credo che lui abbia fatto un bel percorso a livello personale oltre che alla mia coppia. Ho cercato di farli capire che annullarsi per un’altra persona non è la scelta migliore, credo che lei lo abbia un po’ represso in questo […] Jessica mi è sembrata viziata e prevedibile.

La conoscenza di Carlotta e Alessandro prosegue

Per quanto riguarda, invece, quello che è accaduto e sta accadendo dopo la fine del programma, si può dire che Carlotta e Alessandro abbiano maturato un interesse sincero che, tenendo conto di impegni di varia natura e della distanza, potrebbe portare alla nascita di qualcosa di più intenso e duraturo. Ma a questo proposito la ex tentatrice non si sbilancia: "Io e Alessandro ci stiamo conoscendo. Come saprete viviamo in due città diverse ma volere è potere. Spero non sia un limite insormontabile". Intanto anche lui su Instagram non ha esitato a rivolgerle un pensiero, pubblicando una foto che li ritrae insieme occhi negli occhi e scrivendo: "Ciò che leggiamo negli occhi di qualcuno non ha bisogno di interpretazione, è il nostro istinto a leggerne il vero significato" a dimostrazione del fatto che le loro affinità sono più forti che mai.