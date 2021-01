Lo scoop sulla presunta fidanzata 32enne di Vittorio Cecchi Gori, un'aspirante attrice di origine cubana di nome Barbara ha tenuto banco sui giornali di gossip nei giorni scorsi. Peccato che nella storia del produttore cinematografico che si lega a una donna di 46 anni più giovane non ci sarebbe nulla di vero. È proprio Libero, che aveva diffuso la notizia, a smentire tutto.

La notizia sulla presunta fidanzata

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, e firma del quotidiano, spiega che si sarebbe trattato di un semplice fraintendimento. La news diffusa citava le parole di un amico Cecchi Gori, il medico Antonio De Luca: l'uomo ha raccontato di aver trascorso la sera di Capodanno con una cena intima a casa del produttore toscano dove avrebbe conosciuto la donna nota come Barbara, da lui identificata come una "fidanzata" di Cecchi Gori. Si era addirittura parlato di un possibile coinvolgimento della ragazza in un suo progetto cinematografico.

La verità su Cecchi Gori e Barbara

Alessi, però, precisa che non ci sarebbe nessun fidanzamento e che la donna ritratta nella foto è semplicemente una conoscente: "La ragazza, mi fanno sapere, è un'amica dei suoi collaboratori di casa e si è trattato solo di un innocente selfie. Sarà". Cecchi Gori risulta ancora agli arresti domiciliari. Sta scontando dal febbraio 2020 un cumulo di pena di 8 anni e mezzo per bancarotta fraudolenta e altri reati finanziari. Si trova in regime di detenzione domiciliare in virtù delle sue condizioni (nel 2017 ha subito un'ischemia cerebrale), e considerato anche il sovraffollamento carcerario e l'emergenza Coronavirus. Come spiega Libero, il figlio Mario Jr. "gli è costantemente vicino". Sembra invece che siano ancora difficili i rapporti con l'ex moglie Rita Rusic, cui pure si era riavvicinato dopo i problemi di salute. Da lei, Cecchi Gori ha avuto anche un'altra figlia, Vittoria, residente negli Stati Uniti.