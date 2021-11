La vita priva di Alessandro Gassman, l’amore per la moglie Sabrina Knaflitz e il figlio Leo Dal 1998, Alessandro Gassman, che ora torna in tv con la fiction Un Professore, è sposato con Sabrina Knaflitz, anche lei attrice, nata a Roma ma con origini austriache. Sono genitori di Leo Gassman.

A cura di Elisabetta Murina

Adesso torna sul piccolo schermo con Un Professore, la fiction Rai che debutta giovedì 11 novembre, dove interpreta il protagonista. Ha alle spalle una lunga carriera fatta di televisione (l'ultima serie in cui l'abbiamo visto è stata I Bastardi di Pizzofalcone), cinema e premi, in cui ha sempre potuto contare sul sostegno della moglie. Alessandro Gassman, figlio del celebre Vittorio Gassman, è diventato un'icona del cinema italiano. Dal 1998 è sposato con Sabrina Knaflitz, anche lei attrice, nata a Roma ma con origini austriache da parte del padre (ecco perché non ha un cognome italiano). Il loro amore dura da più di vent'anni e lui, in un'intervista al settimanale Oggi, ha spiegato quanto sia fondamentale nella sua vita: "Tutto ciò che sono lo devo a lei. Lei che si occupa del ragazzo, della casa, lei che gestisce il mio lavoro". I due sono genitori di Leo Gassman, che ha intrapreso una carriera nel mondo della musica.

Chi è Sabrina Knaflitz, la moglie di Alessandro Gassman

Alessandro Gassman e Sabrina Knaflitz

Se il marito è spesso davanti ai riflettori, lo stesso non si può dire di lei. Nonostante sia un'attrice, Sabrina Knaflitz non ama affatto apparire. Non ha profili social e non rilascia interviste. Di lei si sa che è nata a Roma, ha 53 anni e origini austriache da parte del padre (ecco perché ha questo cognome). Parla tedesco, inglese e francese ed è laureata in Lettere. Nella sua carriera ha recitato in film diretti da registi importanti, come I Picari di Mario Monicelli (1988) e I Laureati di Leonardo Pieraccioni (1995). Nel corso degli anni, però, i suoi ruoli sono diminuiti: l'ultimo risale al 2019 (Destini), dopo uno stop di quasi vent'anni.

Il matrimonio tra Alessandro Gassman e Sabrina Knaflitz e l'amore per il figlio Leo

Leo Gassman (IG @leogass.official)

Alessandro Gassman e Sabrina Knaflitz sono sposati da 23 anni. E la loro complicità, nonostante il tempo, sembra la stessa dei primi tempi. L'attore, in un'intervista al settimanale Oggi, aveva definito sua moglie "l'amore della sua vita" e aveva speso dolci parole nei suoi confronti: "Tutto ciò che sono lo devo a lei. Lei che si occupa del ragazzo, della casa, lei che gestisce il mio lavoro. Oltre al bene c'è la stima, è una donna che vale e non sgomita per stare in primo piano". Come spesso accade nelle coppie, anche loro hanno avuto qualche discussione, anzi Alessandro Gassman (Instagram @alessandro_gassmann_official) ha detto: "La cosa strana è che litighiamo spesso, parecchio e non stancamente". Nonostante questo, il loro amore continua a gonfie vele. I due sono genitori di Leo Gassman (Instagram @leogass.official), unico figlio, che ha intrapreso una carriera nel mondo della musica. Ha partecipato a X Factor nel 2018 nella categoria Under Uomini e ha vinto Sanremo giovani nel 2020.