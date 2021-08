La vita privata di Charlie Watts, l’anti-rockstar sempre fedele alla moglie Shirley Il compianto batterista dei Rolling Stones era un caso rarissimo nel mondo scatenato e promiscuo del rock: tranquillo, quasi sempre lontano dagli eccessi, era sposato dal 1964 con Shirley Ann Shepherd e le restò fedele anche durante i tour. La coppia ha avuto una figlia, Seraphina, che ha reso Watts nonno di Charlotte.

A cura di Valeria Morini

Altro che "Sex, drugs and rock and roll": pur facendo parte della band probabilmente più trasgressiva di sempre, il compianto Charlie Watts, batterista dei Rolling Stones scomparso a 80 anni il 24 agosto, era l'esatto opposto del classico prototipo della rockstar dedita ad eccessi. Sposato con la stessa donna dal 1964, era un uomo tranquillo, posato ed elegante, agli antipodi rispetto all'eccentricità dei suoi compagni di band, anche se Keith Richards lo definiva (non a caso) "il motore dei Rolling Stones".

L'amore con la moglie Shirley Ann Sheperd

Sarà probabilmente perché Watts nell'animo era più jazz che rock, ma il batterista è sempre stato il più calmo del gruppo. Conobbe la sua Shirley Ann Sheperd, studentessa di scultura del Royal College Of Art, prima ancora di avere successo con la band e fu il primo di loro a sposarsi e a diventare padre. Il matrimonio fu celebrato nell'ottobre del 1964. Pittrice e scultrice, Shirley rese Watts papà dell'unica figlia, Seraphina. Pare che in tanti anni di matrimonio le sia stato sempre fedele, persino nei vari tour in cui gli altri Stones (tutti con un alto numero di matrimoni, relazioni e figli) non si risparmiavano in avventure con groupie e modelle. Watts, si dice, faticava a dormire nelle stanze d'albergo senza avere lei accanto e nel documentario "STP: A Journey Through America with The Rolling Stones" di Robert Greenfield del 1972, si vede che, quando la band fu invitata alla Playboy Mansion, Watts preferì la sala giochi di Hugh Hefner al divertimento con le Conigliette. Non a caso, Charlie e Shirley avevano deciso di vivere in campagna, in una proprietà del Devonshire con un allevamento di cavalli arabi famoso in tutto il mondo.

La disavventura con la droga

Watts era moderato anche nel consumo di droghe e alcool, che pure scorrevano a fiumi tra gli Stones (difficile trovare qualcuno che abbia fumato, sniffato o consumato più di Keith Richards, a leggere la sua autobiografia Life). Eppure, negli anni 80 cambiò qualcosa: una crisi di mezza età lo spinse a superare il limite e tra il 1983 e il 1986 divenne "un'altra persona", mettendo a rischio vita e matrimonio. Raccontò nel 2000 (come riportato sul sito timeisonourside.com):

Leggi anche È morto Charlie Watts, storico batterista dei Rolling Stones

Rinunciare alle droghe è molto difficile. Per me, comunque. Non ne ho prese nemmeno così tante. Non ero un drogato, ma rinunciare è stato molto, molto difficile. Molto, molto più difficile del resto. Mi sono fermato quando sono scivolato giù dai gradini mentre ero in cantina a prendere una bottiglia di vino. Ho smesso tutto: bere, fumare, drogarmi, tutto, tutto in una volta. Ho solo pensato: basta.

Chi è la figlia Seraphina Watts

Seraphina Watts è nata il 18 marzo 1968 ed è l'unica figlia di Watts e di sua moglie Shirley. Il padre ha sempre cercato di proteggerla dal gossip, anche se su di lei sono circolate alcune indiscrezioni. Sembra infatti che da giovane sia stata espulsa dal college per aver fumato erba, un fatto che suscitò scalpore negli anni 80. Ha quindi sposato un avvocato di nome Nick da cui ha avuto una figlia di nome Charlotte, unica nipote di Charlie. Secondo Ultimate Classic Rock, nel 2017 Seraphina si è risposata con Barry Catmur e risiede con lui in una fattoria da 1,5 milioni di dollari nel Rhode Island, in Usa.