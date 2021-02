Davide Toffolo è il leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti, il gruppo che salirà sul palco di Sanremo 2021, ma anche uno fra i più importanti fumettisti italiani. El Tofo, così viene soprannominato, si presenta sempre con indosso la maschera di un teschio per celare la sua identità, nascosta dietro ad un alter ego che, neanche a dirlo, è un personaggio dei fumetti. Toffolo non è sposato, ma avrebbe una compagna e dal loro amore è nata la piccola Zoe, prima e unica figlia del cantante.

La figlia Zoe e il rapporto con la compagna

Davide Toffolo ha una compagna, ma non è chiaro se siano ancora ufficialmente una coppia, e una figlia di nome Zoe, con la quale ha un rapporto particolare, malinconico. Dai suoi racconti emerge che padre e figlia non si vedono spesso: "Mia figlia Zoe, una presenza/assenza nella mi avita spesso insopportabile". Toffolo inoltre potrebbe aver interrotto da tempo il rapporto con la madre di Zoe: "Il rapporto con le donne è complicatissimo ma irresistibile", ha raccontato nel 2014 al sito Onstagemagazine.it.

La vita privata di Davide Toffolo e il rapporto con il padre

L'adolescenza è stato per lui un periodo buio e confuso: "Alla fine delle superiori stavo vivendo una situazione abbastanza confusa", ha detto a Lospaziobianco nel 2007. "Tutte le mie storie hanno a che fare con il mio vissuto. Se devo pensare a cosa ha segnato le mie storie in quel periodo, c'è il rumore di fondo delle liti fra i miei genitori, il fallimento della famiglia mono nucleare e la passione per la musica come rivoluzione". Poi, da adulto, è subentrato il rimpianto per un rapporto non vissuto con il padre: "La presenza di mio padre è molto importante, il mio rapporto con lui è stato molto complicato, ma come spesso accade, quando viene a mancare una persona così importante ci si trova a fare i conti con una mancanza impossibile da colmare", ha detto a Onstagemagazine.it nel 2014.