L'attaccante dell'Inter e della Nazionale di Roberto Martinez Romelu Lukaku è uno dei grandi campioni che la Nazionale di Roberto Mancini si troverà di fronte venerdì 2 luglio durante la partita dei quarti di finale Italia Belgio di Euro 2020. Tra i giocatori più forti al mondo, ha già partecipato a due edizioni del Mondiale (in Brasile nel 2014 e in Russia nel 2018) e a due dell'Europeo (in Francia nel 2016 e a questi Europei nel 2021). Lukaku è stato definito dal The Sun "Miglior marcatore nella storia della selezione belga". Sulla sua vita privata poche certezze: pare essere fidanzato e la luce dei suoi occhi è il figlio Romeo Emmanuel.

La vita affettiva di Romelu Lukaku

Lukaku è nato in Belgio ad Anversa, il 13 maggio 1993. Attaccante centrale dell'Inter e della Nazionale del Belgio, è dotato di un fisico imponente e di una grande prestanza atletica. Attualmente sembrerebbe essere fidanzato con la modella connazionale Sarah Mens, con cui è stato per alcuni anni. Di lei si sa poco, se non che è una delle figlie del conduttore televisivo Harry Mens. Sarah e Romelu si sono incontrati nel 2016 presumibilmente durante una vacanza del campione negli Usa. Prima di Sarah, Lukaku avrebbe avuto una relazione con Julia Vandeweghe, un'istruttrice di fitness belga.

La famiglia dell'attaccante dell'Inter

in foto: Romelu Lukaku, Boli Bolingoli Mbombo e Jordan Lukaku.

Lukaku proviene da una famiglia di calciatori. Suo padre Roger è stato un calciatore della nazionale dello Zaire. Suo fratello minore Jordan è un difensore dell'Anversa in prestito dalla Lazio. Mentre il cugino Boli Bolingoli Mbombo è un difensore del Başakşehir in prestito dal Celtic. L'attaccante dell'Inter è poliglotta, in quanto parla sette lingue: il lingala (o mangala), il francese, l'inglese, il tedesco, il portoghese, lo spagnolo e l'italiano.

I problemi economici da bambino

Sul sito sportivo The Players Tribune – una piattaforma multimediale con conversazioni di atleti professionisti – Lukaku nel 2018 raccontava: