La vita privata di Rossano Rubicondi, le ultime foto con Ivana Trump: “Insieme siamo felici”

La morte di Rossano Rubicondi è arrivata all'improvviso, come il classico fulmine a ciel sereno, annunciata via twitter dall'amica Simona Ventura. La vita privata di Rossano Rubicondi è stata da sempre la portata principale della sua carriera. Rossano Rubicondi aveva 49 anni ed era legato sentimentalmente da 13 anni a Ivana Trump, di cui era il quarto marito. L'ultima volta che sono stati visti ufficialmente risale ad aprile 2021, immortalati insieme a braccetto per le strade di New York e pubblicati dal settimanale "Chi". "Insieme siamo felici", raccontava Ivana Trump.

Le ultime dichiarazioni

Ivana Trump e Rossano Rubicondi erano stati ospiti di "Live – Non è la D'Urso" in una puntata del novembre 2019, spiegando il loro legame che non si è mai sciolto, nonostante la separazione fulminea dopo il matrimonio del 2008: "Sono single" diceva Ivana Trump "ma ho Rossano al mio fianco sempre, io lo adoro". La conferma di fatto della loro unione: "La fiamma tra noi c'è sempre stata. Insieme siamo felici. Siamo legati da quasi vent’anni e siamo una famiglia. Forse si ritornerà insieme o forse stiamo già insieme".

Le partecipazioni all'Isola dei Famosi e lo struscio con Belen Rodriguez

Rossano Rubicondi passerà alla storia per essere stato uno dei più importanti e famosi concorrenti dell'Isola dei Famosi. Voluto proprio da Simona Ventura, nel 2008 esordisce nella sesta edizione del reality segnata dal famoso flirt con Belen Rodriguez, il famoso "struscio" passato più volte ai raggi x nel corso di quella edizione. Nel 2010, Rossano Rubicondi torna in quella edizione come inviato della settima edizione de L'Isola dei Famosi 2021. Poi ci ritorna come concorrente: è il 2021. Nel mezzo, piccole partecipazioni come opinionista sempre principalmente in qualità di "ex" reality e compagno di vita di Ivana Trump. Nel 2017 rimbalza sulle cronache per un motivo imprenditoriale: apre una catena di food truck a Palm Beach e diventa Ceo di una società che offre servizi di lusso.