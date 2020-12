Un altro dramma causato dal Covid-19. È quello che vede protagonista la web star Grace Victory, nota youtuber britannica. Come riporta Metro, la donna è risultata positiva mentre era incinta e le è stato indotto il coma il giorno dopo aver dato alla luce il suo bambino. L'influencer inglese ha soltanto 30 anni ma ha contratto il coronavirus in una forma grave. Il piccolo è nato la vigilia di Natale, con grande anticipo rispetto ai tempi previsti (la Victory aveva parlato di un parto previsto a febbraio), ma la gioia è stata di breve durata, perché appena 24 ore dopo è stata ricoverata in terapia intensiva.

Come stanno Grace Victory e il suo bambino

Questa la dichiarazione ufficiale della famiglia, pubblicata sul profilo Instagram della star di YouTube: "Come sapete, Grace ha dato alla luce alla vigilia di Natale un bellissimo bambino, che attualmente sta benissimo. Lo amiamo così tanto. Grace ha sviluppato il Covid-19 due settimane fa e, sebbene all'inizio i suoi sintomi fossero lievi, sono peggiorati con il passare dei giorni. Il che l'ha costretta a partorire il più presto possibile, poiché era troppo malata per continuare la gravidanza. Grace è stata ricoverata in terapia intensiva il giorno di Natale a causa di problemi respiratori e è stato quindi deciso di indurle il coma, per dare al suo corpo il riposo di cui ha bisogno affinché si riprenda. È stabile, ma vi chiediamo di ricordarla nelle vostre preghiere e nei vostri pensieri. La amiamo così tanto e sappiamo che ne uscirà più forte che mai. Ha dedicato tutta la sua carriera alla guarigione delle persone, ora vi chiediamo di pregare affinché guarisca".

Chi è Grace Victory

Grace Victory è una delle youtuber più amate e conosciute nel Regno Unito. Oltre a parlare di moda e beauty, infatti, si occupa anche di problemi di salute mentale. Nel 2016 ha esordito con il suo primo documentario "Clean Eating’s Dirty Secrets" (sull'importanza di una sana alimentazione), che ha riscosso un grande successo ed è stato seguito da "The Cost of Cute: The Dark Side of the Puppy Trade" (sul business dei cani che diventano star social). Modella curvy e paladina della body positivity, nel 2017 ha pubblicato un libro dal titolo "No Filter".