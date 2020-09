Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, entrambe volti di Uomini e Donne, non è destinato a nascere, almeno nell’immediato, alcun legame di vicinanza. Lo dimostra il giudizio impietoso che l’opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi riserva all’antagonista. Intervistata da Uomini e Donne Magazine, Tina attacca Gemma e fa una rivelazione pesante:

Gemma è una donna antipatica, arrogante. Una donna che rinfaccia agli uomini che frequenta le confessioni che le sono state fatte in privato. Usa i loro segreti, le loro debolezze, per ricattarli e li spiattella in pubblico quando la storia non va, quindi non sono affatto sicura che con questo modo di fare possa trovare l’amore. […] Credo che un chirurgo plastico possa sistemare un viso segnato dal tempo, possa ridare tono a labbra, seno, lavorare su un ventre sporgente ma purtroppo non può cambiare il carattere di una persona.

Il lifting di Gemma Galgani, Tina: “Si è proprio rifatta la faccia”

Tina dichiara inoltre di non avere apprezzato le motivazioni che hanno spinto Gemma Galgani a sottoporsi a un lifting. L’opinionista, in particolare, contesta la severità con la torinese, in passato, avrebbe giudicato chi decide di migliorarsi ricorrendo alla chirurgia: “Non definirei quello di Gemma un semplice cambio di look: non ha un nuovo taglio di capelli, si è proprio rifatta la faccia”, dichiara l’opinionista, “Ed è questo il punto. Gemma ha sempre giudicato tutte le donne che si sono migliorate grazie alla chirurgia plastica. Sostenendo, tra l’altro a gran voce, di essere legata al suo aspetto così com’era, al suo viso, alle rughe date dall’età, che le ricordavano gioie e dolori del passato. Ha sempre detto di essere orgogliosa del suo volto segnato dal tempo. lo non critico la sua scelta ma l’incoerenza di questa decisione”.

Gemma Galgani a Uomini e Donne da anni, ma è ancora single

Volto di Uomini e Donne da anni, Gemma non ha avuto fortuna in amore. La dama torinese ha vissuto diverse relazioni importanti, quasi tutte di fronte alle telecamere del dating show di Canale5, ma nessuna che l’abbia spinta a lasciare definitivamente il programma. Solo qualche mese fa, sembrava essere sinceramente interessata a Nicola Vivarelli, più giovane di lei di circa 50 anni, ma la loro storia si è interrotta senza che si fossero mai scambiati un solo bacio.