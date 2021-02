L’attrice Laetitia Casta è incinta del suo quarto figlio. Il settimanale Gente pubblica nel numero in edicola le foto del pancione della super top model e attrice francese. Per la Casta, 43 anni a maggio, si tratta del primo figlio nato dal matrimonio con Louis Garrel, regista francese sposato nel giugno 2017 a Lumio, in Corsica. La modella e il regista hanno deciso di non rendere pubblica la notizia della gravidanza ma le foto che mostrano il pancione della Casta parlano chiaro. Laetitia sembrerebbe essere già agli ultimi mesi, ma non si sa con certezza quando sia previsto il parto.

in foto: Laetitia Casta incinta

I figli di Laetitia Casta

Laetitia Casta è già madre di tre figli, nati dalle sue precedenti relazioni. La primogenita è Sahteene, nata nel 2001 dal legame con il regista e fotografo francese Stéphane Sednaoui. Orlando e Athena, il secondo e la terza figlia della top model, sono nati dalla relazione con l’attore italiano Stefano Accorsi. Oggi Orlando ha 14 anni e Athena ne ha 11. Louis Garrel, invece, è già padre di Oumy, una bambina di origini senegalesi adottata insieme all’ex compagna Valeria Bruni Tedeschi.

Le discriminazioni subite a causa della gravidanza

Laetitia ha scelto di vivere la sua quarta gravidanza in gran segreto. La scelta di non rendere pubblica la dolce attesa potrebbe affondare le radici nelle discriminazioni subite in passato dall’attrice che aveva già confessato di avere perso il lavoro una volta rimasta incinta di Orlando. “Nel cinema, che sembra un posto di persone con la mente aperta, non puoi dire che aspetti un bambino, altrimenti ti buttano fuori. Quando sono rimasta incinta di Orlando mi hanno tolto la parte. Da allora, però, mi sono fatta furba: la Bardot l’ho fatta che ero già in gravidanza. L’ultimo giorno, ho detto: ‘Sono incinta, ciao!', e me ne sono andata”, raccontò in un’intervista a Vanity Fair.