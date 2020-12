Lana Del Rey ha trovato l'amore, almeno questo è quanto si evince dall'ultima intervista che la cantante ha rilasciato da Jimmy Fallon durante il suo The Tonight Show, e i più attenti hanno notato al dito un bellissimo anello. Cos'altro potrebbe essere se non un anello di fidanzamento? Il futuro sposo è Clayton Johnson, un musicista che la star ha conosciuto su un sito di incontri durante il lockdown. La notizia è stata confermata anche dal magazine People, che ha riportato la conferma di una fonte molto vicina alla coppia.

L'anello di fidanzamento sospetto

Sul conto di Lana Del Rey non si può dire che siano state diffuse molte indiscrezioni, notizie pruriginose, in relazione alla sua vita privata. La cantante, infatti, non è mai stata protagonista delle cronache rosa, né tantomeno ha dato da parlare per presunti flirt o storie d'amore finite male. L'unica storia davvero importante è stata quella con Francesco Carrozzini, finita però nel 2014. Insomma, la 35enne finché ha potuto ha cercato di tenere al sicuro la sua vita privata. L'ultima apparizione che aveva sollevato qualche chiacchiericcio è stata a fine gennaio ai Grammy Awards, ai quali si era presentata con Sean Larkin, con cui però la liaison è durata davvero poco. L'anello che indossava durante l'intervista con Jimmy Fallon ha subito allertato i fan della cantante a cercare notizie sul suo nuovo amore.

Chi è Clayton Johnson

Ma adesso, pare proprio che non sia riuscita a non far parlare di lei e, infatti, subito è stato individuato il "fortunato". Si tratta del 31enne Clayton Johnson, anche lui attivo nel mondo della musica, che ha conosciuto tramite un sito di incontri. I due non si erano mai visti prima, pur lavorando nello stesso ambito. La carriera musicale di Calyton è iniziata in famiglia, infatti ha fondato una band insieme ai fratelli Connor e Chantry, con i quali ha iniziato ad esibirsi su Youtube. Agli inizi si dilettavano con delle cover, per poi incidere dei brani originali, che hanno avuto modo di circolare. Il 31enne ha lavorato come modello, è stato protagonista di una campagna pubblicitaria per un noto marchio di vestiti americano, Forever21, ed è stato poi testimonial delle cover per alcuni smartphone. Non ci sono ancora delle foto che li ritraggano insieme, se non una risalente al 7 novembre, dove però la cantante non si vede integralmente. Tutti gli indizi, però, confermerebbero la loro storia.