Un anello come quello indossato da Ariana Grande non può certo passare inosservato e soprattutto non può che essere il preludio di una notizia ancora più importante, che riguarda la sua storia con Dalton Gomez. La pop star, infatti, ha fatto intendere di essersi fidanzata ufficialmente con l'ormai famosissimo agente immobiliare, con il quale ha iniziato a frequentarsi ad inizio 2020.

L'annuncio del fidanzamento

Sono passati pochi mesi da quando la cantante americana aveva ufficializzato la sua frequentazione con Dalton Gomez, comunicandolo ai suoi fan in modo piuttosto particolare, attraverso il video del suo singolo "Stuck With You", in quel momento i due avevano iniziato la loro relazione da appena cinque mesi. A distanza di quasi un anno dal loro primo incontro, quindi, i due hanno deciso di diventare marito e moglie. Le foto con le quali Ariana Grande ha divulgato la notizia ai suoi fan parlano chiaro: un anello in oro bianco con un diamante dal taglio ovale e una candida perla campeggia sulla sua mano curata e a seguire alcuni scatti che li ritraggono insieme. A chiusura di tutto questo, una frase semplicissima, ma carica di importanza: "Per sempre e poi ancora un po'".

Convivono da marzo

Una fonte ha commentato la notizia alla rivista People, dichiarando che i due sono felicissimi e non potrebbero essere più innamorati. I due hanno iniziato a convivere lo scorso marzo, durante l'emergenza sanitaria, sentendosi pronti a compiere questo passo così importante e significativo. I due avrebbero addirittura comprato una casa e dal momento che Dalton Gomez lavora come agente di immobili di lusso, lavora infatti presso la Aaron Kirkman Group che si occupa di concludere affari proprio con clienti famosi, non ha avuto difficoltà a trovare una dimora sulle colline di Los Angeles, in un quartiere adiacente a Bird Street.