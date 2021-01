La coppia del momento è quella formata da Lapo Elkann e Joana Lemos. Dopo essersi conosciuti in Portogallo, con il classico colpo di fulmine, non si sono più lasciati. Dopo l'ospitata del rampollo a Domenica In, i riflettori si sono definitivamente accesi sulla coppia. Joana Lemos è la donna che ha riacceso l'amore nella vita di Lapo Elkann, lui lo ha detto senza troppi giri di parole: "Sono sereno come non mai. Non c'è niente di lei che non mi piaccia".

Il gossip sul matrimonio

Sulle pagine del settimanale "Chi", proprio a margine dell'intervista che Lapo Elkann ha rilasciato a Domenica In, c'è un servizio tutto dedicato alla coppia e all'indiscrezione più ghiotta: un matrimonio all'orizzonte. Joana Lemos, pilota e campionessa di Rally, ha stregato Lapo Elkann. L'imprenditore 43enne ha già formalizzato con un prezioso anello di fidanzamento e la sportiva 47enne, con un matrimonio alle spalle e due figli, pare gli abbia detto sì. L'anello è in stile art deco con una struttura di titanio a proteggere i caratteristici diamanti: "È il simbolo della nostra unione" – ha detto Lapo Elkann al settimanale – "perché è un materiale che deriva dal mondo dell'automobilismo". Le foto pubblicate da "Chi" mostrano una coppia felice e sorridente sulle alte vette di St Moritz.

Fra di noi non ci sono segreti, e questo va dai codici del telefonino fino ai lati belli e quelli più difficili e oscuri del nostro carattere. Non c’è niente che Joana non sappia di me o che debba nasconderle e l’amore fra di noi è indistruttibile, come il titanio.

Un nuovo Lapo Elkann

Quello che abbiamo visto a Domenica In è un nuovo Lapo Elkann. Ospite della puntata del 17 dicembre 2021, Lapo Elkann si è raccontato senza filtri:

La mia vita era sempre stata incentrata sull'io, ora è incentrata sul noi. La mia vita è facile perché ci sono persone che mi supportono, mi sopportano, nella costruzione dei progetti che faccio. Noi siamo esseri umani con sfaccettature più facili e più complesse. La realtà dei fatti è che senza tutti questi esseri umani con i quali lavoro e collaboro, io non farei nulla di quello che faccio.

Uno dei meriti, è stato anche quello di Joana Lemos: "La realtà dei fatti è che io non vedo l'ora di costruire con lei una vita familiare. Amerei costruire questa vita familiare con lei. Ha fatto uscire la miglior versione di me".