Nozze in gran segreto per Ali Yağcı. L'attore che interpreta Osman Işık nella soap turca Daydreamer – Le ali del sogno ha sposato la sua compagna in una cerimonia con pochi intimi. Il matrimonio è stato celebrato domenica 8 novembre. La location prescelta è un lussuoso e raffinato hotel a Istanbul. La notizia dei fiori d'arancio è arrivata completamente inaspettata per le sue tantissime fan. L’attore, infatti, è talmente riservato da non aver mai condiviso nemmeno una foto della sua fidanzata sui suoi profili social. In molti, dunque, erano certi che fosse ancora single.

Il matrimonio di Ali Yağcı

Il matrimonio si è tenuto in un hotel risalente al XIX secolo. L’attore ha mantenuto la sua proverbiale riservatezza anche nel giorno delle sue nozze e ha evitato di condividere sui social scatti nuziali. È stato possibile sbirciare qualche frammento della cerimonia solo grazie ai video che gli invitati hanno pubblicato su Instagram. La sposa, una donna turca apparentemente estranea al mondo dello spettacolo, ha indossato un abito bianco, lungo e stretto sui fianchi, con uno scollo sensuale ma non volgare. L’attore ha optato per uno smoking nero e un elegante papillon. Dopo essere diventati marito e moglie, gli invitati li hanno accolti con un lungo applauso e, muniti di cellulare, hanno scattato tantissime foto. Sia i testimoni che tutti i presenti indossavano la mascherina, come previsto dalle norme di sicurezza necessarie per arginare il contagio da Coronavirus.

Le foto e i video del matrimonio dell'attore di Daydreamer

Nelle foto e nei video pubblicati dagli invitati sui social è possibile notare come la cerimonia sia stata estremamente romantica è raffinata. Dopo aver pronunciato il fatidico sì, la coppia ha ballato stretta in un abbraccio mentre l’attore sussurrava romantiche parole all’orecchio di sua moglie. Insomma, se nella serie Daydreamer – Le ali del sogno, il personaggio di Osman corteggia Leyla senza mai essere davvero corrisposto, nella vita reale l’attore ha trovato l’altra metà della mela.