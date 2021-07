L’attrice Lorena Cacciatore incinta di Federico Marchetti: “Con lui ho superato la bulimia” L’attrice di Tutto può succedere, Il paradiso delle signore e L’ispettore Coliandro è al settimo mese di gravidanza. Aspetta il primo figlio dal portiere del Genoa Federico Marchetti, cui è legata da tre anni e che l’ha aiutata a uscire dal tunnel della bulimia: “Lui mi ascoltava, mi impediva di vomitare”.

L'attrice Lorena Cacciatore, nota per Il Paradiso delle Signore è incinta. Come annunciato su Diva e Donna, aspetta un bambino dal compagno, il calciatore Federico Marchetti, portiere del Genoa. La Cacciatore è già al settimo mese di gravidanza e diventerà mamma a fine settembre.

Sarà un maschietto di nome Edoardo

Nome e sesso del bebè in arrivo sono già noti: sarà un maschietto, che verrà chiamato Edoardo. Per la coppia è il primo figlio. Il 4 luglio, la Cacciatore e Marchetti hanno festeggiato il terzo anniversario da quando stanno insieme. "Federico mi ha salvato la vita", ha spiegato l'attrice che ha incontrato il compagno in un momento particolarmente difficile, quando stava fronteggiando la bulimia. Lui ha trovato in lei l'amore, dopo la fine del matrimonio con Rachele Mura.

La confessione sulla bulimia

"Stavo affrontando un momento difficile", ha spiegato l'attrice riferendosi al periodo in cui ha conosciuto Marchetti, "Non facevo avvicinare nessuno. Lui è entrato piano piano nella mia vita e l'ha stravolta. Da allora non ci siamo più separati. Quando ho conosciuto Federico ero bulimica. Mi nascondevo, evitavo gli inviti degli uomini. Il mio rapporto con il cibo era scomposto, difficile da gestire: durante la giornata o mi abbuffavo o vomitavo. In quel periodo non avevo più nemmeno il ciclo: mi è bastato frequentare Federico per un mese perché tutto tornasse nella norma". Il racconto è toccante:

Subito dopo che ci siamo conosciuti, lui è partito per il ritiro. Prima di andare via mi ha detto: ‘Se hai un attacco, chiamami, ti prego'. Stavamo per ore al telefono la notte: io mi svegliavo aprivo il frigorifero, mangiavo tutto e lo chiamavo. Lui mi ascoltava, mi chiedeva come stessi e mi impediva di vomitare. Sono uscita da quel tunnel perché mi sono innamorata di lui. Quando hai questo tipo di problemi, tu non ti ami sufficientemente. Ma quando ti innamori di qualcuno, un partner, ma anche un figlio, decidi di guarire per proteggerlo.

La carriera di Lorena Cacciatore e la storia con Alessio Vassallo

Palermitana, classe 1987, Lorena Cacciatore è attrice di teatro, cinema e televisione. Ha esordito con la soap opera Agrodolce e ha recitato tra l'altro in Provaci ancora prof!, Un posto al sole, Che Dio ci aiuti, Il paradiso delle signore, Tutto può succedere, L'ispettore Coliandro, Don Matteo, Mina Settembre. Inoltre, è apparsa nei film L'ultimo re, L'amore è imperfetto con Anna Foglietta, Mi rifaccio il trullo, Se mi vuoi bene di Fausto Brizzi. Ha avuto una relazione lunga sette anni con il collega Alessio Vassallo, che oggi per lei è come un fratello e che, a quanto racconta l'attrice, si è commosso alle lacrime quando ha scoperto la sua gravidanza. La vedremo presto in Belli ciao, il film con il duo comico Pio e Amedeo.