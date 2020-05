Laura Chiatti racconta al settimanale Chi di avere “chiuso” con Leonardo DiCaprio. Ma l’affermazione decisa non cela un flirt con il divo hollywoodiano tenuto nascosto dall’attrice, semplicemente una presa di coscienza rispetto al rapporto che l’attore ha con i suoi fan sui social network. Laura è solita restituire i colpi, la si vede spesso discutere con i suoi follower perché in disaccordo con i loro commenti. A DiCaprio, invece, non sarebbe mai accaduto:

Non capisco quelli che dicono ‘Sei un personaggio pubblico quindi ti massacriamo’, perciò rispondo anche se so che così mi provocheranno ancora di più. I social avrebbero una funzione positiva perché possono avvicinarti alle persone, se mostri la tua quotidianità. Ma non tutti lo fanno, per questo ho smesso di seguire Leonardo DiCaprio: non metteva mai cose della sua vita. Un giorno ho detto a mio marito ‘Basta, ho chiuso con DiCaprio!’. È scoppiato a ridere.

Il primo bacio con Marco Bocci

L’attrice è tornata recentemente a rispondere ai suoi hater a causa di una serie di critiche avanzate da chi l’aveva additata per essere dimagrita. Laura stessa ha spiegato in più occasioni di essere stata costretta a modificare la sua dieta a causa di una serie di intolleranze alimentari. E di fronte a chi le ha puntato il dito contro, ha perso la pazienza. Bussola della sua vita resta il rapporto con il marito Marco Bocci, padre dei suoi due figli:

La nostra storia è cominciata come un’amicizia e ricordo così bene il giorno che ci siamo baciati, il 6/12/2013, che me lo sono tatuato. Siamo molto compatibili, ci piace ironizzare, quando le donne mi scrivono ‘Beata te che stai con Bocci’ è perché lo immaginano con la camicia aperta, sporco di sangue o con le t-shirt strette, e non sanno che sono così perché sbaglio a lavarle.

Il rapporto con la tv: da Uomini e Donne al Gf Vip

E a sorpresa, Laura rivela di essere profondamente affeziona a certi programmi televisivi. L’attrice lavora soprattutto al cinema ma esistono classici del piccolo schermo dei quali non può fare a meno: “Per me sono vita. Un mese senza Uomini e Donne è stato noiosissimo e sono fan del GF Vip: ho tifato per Antonio Zequila ma poi ha sbagliato con Sossio Aruta. E sono attratta dalla cronaca nera: non mi perdo una puntata di Storie Maledette, faccio parte dei Leosiners, i fan di Franca Leosini”.