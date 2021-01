Laura Torrisi racconta via Instagram il suo “Capodanno alternativo”. L’attrice, ex compagna di Leonardo Pieraccioni e madre di sua figlia Martina, ha trascorso gli ultimi giorni dell’anno in ospedale a causa di un intervento chirurgico cui si è sottoposta qualche giorno fa. Adesso è tornata a casa e sta lentamente recuperando le forze. Da anni, Laura lo svela oggi, combatte contro l’endometriosi.

Laura Torrisi: “Combatto contro l’endometriosi”

“’Tieni mamma, ti lascio i miei guardiani del sonno Stitch e amico verde, così quando non potrò essere qui, ci penseranno loro a te. Marty’. Ovviamente ci sono anche la pelosetta, mia madre, mio padre, mia nonna e tutti gli amici e parenti che seppur lontani, mi sono stati vicini più che mai sia durante l’intervento, sia dopo”, scrive Laura Torrisi pubblicando su Instagram qualche foto del suo ricovero. L’attrice è tornata a casa ed è pronta ad affrontare il nuovo anno:

Sono a casa finalmente e piano piano, sto recuperando. Non sono riuscita a farvi gli auguri di buon anno perché ho passato un capodanno alternativo. Volevo inoltre ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello per la pazienza avuta con me, i miei angeli custodi, i chirurghi Alberto e Roberta, per avermi accompagnata e guidata in questa ennesima battaglia che da anni combattiamo contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero. Vi auguro perciò adesso un buon anno, fatto di ripartenze, come lo è stato il mio, perché ne abbiamo tutti bisogno! Torno presto, Laura.

Laura Torrisi è tornata a casa dopo l’intervento

La Torrisi è già tornata a casa dopo l’intervento chirurgico che l’ha costretta a un breve ricovero in ospedale. Accanto a lei ci sono la figlia Martina, nata dall’amore con Leonardo Pieraccioni, e i suoi familiari. A partire da questo momento, l’attrice riprenderà il suo lavoro e gli impegni quotidiani. Decine i like e i commenti pubblicati sotto il post con il quale Laura ha reso noto il suo ricovero.