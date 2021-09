L’auto di Guendalina Tavassi distrutta dai vandali: “Siete invidiosi e cattivi, vi siete divertiti?” Guendalina Tavassi ha denunciato sui social una disavventura accaduta in questi giorni. La trentacinquenne ha ritrovato l’auto distrutta dai vandali, che si sono accaniti sugli specchietti laterali e sulla carrozzeria. Nelle Instagram Stories ha commentato: “Se pensavate di farmi un dispetto, non avete proprio capito un ca**. Sono contenta perché a voi gli specchi servono perché siete brutti, brutti come l’invidia e la cattiveria”.

A cura di Daniela Seclì

Disavventura per Guendalina Tavassi. L'ex concorrente del Grande Fratello ed ex naufraga dell'Isola dei famosi ha ritrovato la sua auto distrutta dai vandali. In particolare, si sono accaniti sugli specchietti laterali. Guendalina ha raccontato l'accaduto in una serie di Instagram Stories, mostrando l'auto danneggiata.

Guendalina Tavassi denuncia l'accaduto sui social

Guendalina Tavassi, in una serie di Instagram Stories, ha mostrato la sua auto vandalizzata. Chi si è accanito sulla sua macchina ha lasciato gli specchietti laterali a penzolare e ha danneggiato la carrozzeria. Una brutta sorpresa per la trentacinquenne, che tuttavia ha saputo reagire con ironia:

"Se pensavate di farmi un dispetto, non avete proprio capito un ca**. Sono contenta perché a voi gli specchi servono perché siete brutti, brutti come l'invidia e la cattiveria. Pure l'altro specchietto. È tutta rotta la mia macchina. Non mi interessa. Vi siete divertiti?".

Tavassi si chiede chi abbia sprecato tante energie per lei

Guendalina Tavassi non ha voluto dare ai vandali la soddisfazione di vederla avvilita. Al contrario, ha minimizzato l'accaduto e si è chiesta chi abbia così tanto tempo da perdere. Per non parlare delle energie investite per tirare un brutto scherzo a lei:

"Che poi per fare questa cosa, si saranno fatti pure male. Avranno sprecato tempo, rabbia, si saranno fatti male, sono venuti qui apposta. Pensa a quanta energia avete speso per me. E chissà chi sarà stato poi, chissà. A me di solito vogliono tutti bene. Mi lasciano fiori, biglietti. Chissà chi è che può aver fatto una cosa del genere".

Infine, ha concluso ribadendo la sua intenzione di non abbattersi: "Il sorriso e la felicità darà sempre fastidio a tutti. A me hai fatto perdere solo tempo e soldi. Ma tu evidentemente di tempo, cattiveria e soldi ne avevi tanti da sprecare".