Le condizioni di Jane Birkin colpita da leggero ictus: come sta l’attrice icona del cinema francese

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di salute di Jane Birkin, attrice simbolo del cinema inglese e francese, storica musa e compagna di Serge Gainsbourg ("Je t'aime…moi, non plus", indimenticabile). Alcuni giorni fa, l'attrice 74enne è stata colpita da una leggera forma di ictus cerebrale. La circostanza ha costretto la figlia, Charlotte Gainsbourg, a lasciare la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per correre da lei.

Le condizioni di salute di Jane Birkin

Sono passati già diversi giorni da quando Jane Birkin ha subito il malore, ma la notizia è stata ufficiamente data solo 48 ore fa al fine di proteggere la sua convalescenza. Il malore che ha colpito la cantante e attrice "alcuni giorni fa" è stato un fulmine a ciel sereno, ma per fortuna si è trattata di una forma lieve di ictus cerebrale. La famiglia ha fatto sapere che le condizioni sono in miglioramento.

L'attrice ha cancellato i suoi impegni

Purtroppo, Jane Birkin è stata costretta a sospendere tutti i suoi impegni al fine di potersi riprende dal leggero ictus che l'ha colpita qualche giorno fa. Tra i vari impegni annullati, anche le partecipazioni a festival internazionale. Infatti, la diva era attesa a Deauville, in Francia. L'attrice, che per 12 anni è stata la compagna di Serge Gainsbourg, avrebbe dovuto presentare "Jane", un documentario sulla propria vita realizzato dalla figlia Charlotte Gainsbourg. La figlia, invece, era alla Mostra Internazionale del Cinema di Venzia per la presentazione del film "Sundown" di Michel Franco, con Tim Roth protagonsita. Ha lasciato nella mattinata del 6 settembre, il Lido. Proprio insieme alla figlia, Jane Birkin ha anche disegnato una linea di abbigliamento per la casa di moda La Redoute. Le due sono molto legate, quindi, non solo dal rapporto di sangue ma anche da una sintonia professionale molto forte.