La finale di Euro 2020 ha incoronato vincitori gli Azzurri. I Campioni d'Europa, guidati da Roberto Mancini, hanno saputo mantenere i nervi saldi anche quando l'Inghilterra ha dimostrato carattere, segnando un gol al secondo minuto del primo tempo. Da lì, poteva subentrare lo scoramento e aprire la strada all'uscita di scena. Ma la Nazionale Italiana ha continuato a crederci e ha lottato fino a quando è arrivato il pareggio, con gol di Bonucci, al minuto 67 del secondo tempo. Poi i rigori che hanno permesso a Chiellini e compagni di passare alla storia. Il primo pensiero di molti di loro è stato per la famiglia. Come Lorenzo Insigne, che ha chiamato in lacrime la moglie Jenny Darone (all'anagrafe Genoveffa Darone).

Le lacrime di Lorenzo il Magnifico

Lorenzo Insigne e Jenny Darone sono sposati dal 2012 e hanno due figli, Carmine e Christian. Jenny, come è giusto che sia, ha seguito ogni tappa di Euro 2020, per sostenere il marito. Insigne è sempre di più un punto di riferimento e un elemento insostituibile della Nazionale Italiana. Con la sua specialità, il tiro a giro, ha fatto sognare i tifosi che hanno potuto godere delle sue gesta. E ieri, è arrivata per lui una delle soddisfazioni più grandi: la vittoria di Euro 2020 che ha reso gli italiani Campioni d'Europa. Un trofeo ancora più gustoso, se si pensa che gli avversari lo consideravano già conquistato ancor prima del fischio di inizio. Ma il campo, si sa, può regalare emozioni sorprendenti. E dopo l'impresa, Lorenzo Insigne ha chiamato la moglie Jenny Darone e si è sciolto in lacrime al telefono con lei. Anche la donna non ha potuto trattenere la commozione e in uno screen della telefonata, pubblicato su Instagram, ha rivolto al marito un sentito "Ti amo", tra un tripudio di cuoricini.

La dedica di Jenny Darone per Lorenzo Insigne

Jenny Darone, poi, ha anche pubblicato su Instagram una foto che la ritrae allo stadio. Addosso la maglia Azzurra con la scritta Love e il numero 10, quello di suo marito Lorenzo Insigne. Per commentare la vittoria con i suoi 158 mila follower, si è limitata a una sola ma significativa parola: "Orgogliosissima". Il post è stato accolto da una pioggia di 55 mila like e oltre 400 commenti di tifosi entusiasti.