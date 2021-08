Le nozze di Domiziana Giovinazzo, la piccola Elena Martini di Un Medico in Famiglia Domiziana Giovinazzo, la piccola Elena Martini di “Un Medico in Famiglia”, si è sposata con il suo compagno, Angelo, nella giornata di ieri 27 agosto 2021. L’attrice ha dato l’annuncio su Instagram, pubblicando uno scatto che la vede felice, in abito da sposa fuori la chiesa, intenta a baciare il suo neo-marito.

A cura di Ilaria Costabile

Domiziana Giovinazzo, che molti ricorderanno nelle vesti di Elena Martini in "Un Medico in Famiglia", e il suo fidanzato Angelo hanno finalmente coronato il loro sogno d'amore, venerdì 27 agosto 2021 si sono sposati, circondati da parenti e amici, come ha fatto sapere l'attrice pubblicando alcuni scatti della cerimonia sul suo profilo Instagram. Dopo la nascita del loro primogenito, Lorenzo, questo è senza dubbio uno dei momenti più emozionanti della loro vita insieme.

La romantica cerimonia

Avvolta in un vestito bianco di merletto con una bella gonna di tulle, la 21enne romana è stata accompagnata in chiesa sotto gli applausi scroscianti delle persone a lei più care. Il ricevimento che ha seguito la cerimonia si è tenuto in una villa, con un romantico spazio all'aperto dove si è consumato il taglio della torta e i due sposi si sono potuti concedere un ballo. L'annuncio del matrimonio era avvenuto proprio su Instagram, quando l'attrice aveva rivelato che ben presto avrebbe fatto questo ulteriore passo con Angelo, il suo compagno ormai da qualche tempo, ma di cui è stata brava a non far trapelare alcuna informazione inerente al suo privato, dal momento che non fa parte del mondo dello spettacolo.

La nascita del piccolo Lorenzo

I due, lo scorso aprile, sono diventati genitori del piccolo Lorenzo. L'arrivo del bambino è stato un desiderio di entrambi, nonostante la giovane età dell'attrice che non ha mai avuto dubbi circa all'idea di diventare mamma. Anche in quest'occasione aveva annunciato ai suoi fan che ben presto la sua vita sarebbe cambiata, con un post su Instagram, quando la gravidanza era arrivata già piuttosto avanzata, come è accaduto anche per altre attrici o personaggi noti che, infatti, preferiscono custodire i primi momenti che sono anche quelli più delicati di tutto il percorso di una mamma e della sua creatura.