Il 31 agosto 1997 Lady Diana moriva all’ospedale Pitié-Salpêtrière in seguito alle gravissime ferite riportate a causa del drammatico incidente automobilistico del quale rimase vittima sotto il Pont de l'Alma a Parigi. A ricordare quei tragici istanti che precedettero di qualche ora la morte è il sergente Xavier Gourmelon, uno dei vigili del fuoco accorsi sul posto per tentare di rianimare Diana e coloro che insieme a lei occupavano l’abitacolo della Mercedes a bordo della quale viaggiava la principessa.

in foto: Lady Diana

Le prime parole di Lady Diana subito l’incidente

Quando soccorsi e vigili del fuoco arrivarono sul posto, Diana era ancora viva. Lo sarebbe rimasta ancora per qualche ora. Trasportata d’urgenza in un ospedale vicino, fu dichiarata morta intorno alle 4 del mattino. “Diana si muoveva e parlava”, racconta Gourmelon al Daily Mail, “Ha parlato in inglese e ha detto: ‘Oh mio Dio, cosa è successo?' Potevo capirlo, quindi ho cercato di calmarla. Le ho tenuto la mano”. Il tutto durò pochi istanti: Diana fu dotata di collare cervicale, mascherina respiratoria e coperta isotermica metallica e trasportata d’urgenza in ospedale. Per la principessa triste non ci sarebbe stato nulla da fare. Nell’impatto avevano già perso la vita Dodi Al-Fayed e l'autista Henri Paul. L’unico a sopravvivere fu Trevor Rees-Jones, la guardia del corpo di Dodi che rimase gravemente ferito.

Il racconto di Gourmelon: “Non l’avevo riconosciuta”

Gourmelon racconta di essere arrivato sul posto senza conoscere l’identità delle persone rimaste coinvolte nell’incidente. “Quando mi hanno detto chi fosse l’ho riconosciuta, ma sul momento non lo avevo fatto”, ricorda ancora l’uomo. Frederic Mailliez, il medico che prestò a Diana le prime cure, ha ricordato che la principessa non aveva riportato gravi ferite al viso: “Era seduta sul pavimento nella parte posteriore… era una donna bellissima e non aveva ferite gravi al viso”. Tentativi vani quelli dei medici che tentarono di rianimarla. Diana morì poche ore dopo l’impatto. Aveva solo 36 anni.