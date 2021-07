Lee Ryan fa coming out e poi abbandona i social: “Stanco di tutto questo odio” Lee Ryan, il cantante britannico ex membro dei Blue, storia boy band degli Anni Duemila, si è trovato a dover fare coming out per difendersi da accuse di omofobia. La star ha dichiarato di essere bisessuale, ma ha poi deciso di allontanarsi dai social, dove è stato raggiunto da insulti e cattiverie: “Non sono più disposto ad accettare tutto questo odio” ha scritto nel suo ultimo post su Instagram.

A cura di Ilaria Costabile

Era da tempo che non si sentiva parlare dei Blue, il noto gruppo britannico che nei primi Anni Duemila mandò in visibilio milioni di fan in tutto il mondo, ma da qualche ora uno dei membri della band, Lee Ryan, è tornato alla ribalta per aver fatto coming out e, poi, per aver deciso di abbandonare i social per qualche tempo, comunicandolo ai suoi fan proprio con un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Il coming out di Lee Ryan

Erano anni che sul conto di Lee Ryan emergevano notizie poco chiare in merito alla sua vita privata. Il cantante, infatti, non ha mai né smentito né confermato di aver avuto liaison con altri uomini, sebbene non abbia mai negato di essersi divertito, soprattutto da ragazzo. Eppure l'ex volto della band si è trovato a dover fare un vero e proprio coming out dopo una litigata furibonda con Layla Zee Susan, una drag queen piuttosto famosa nel Regno Unito. La polemica è nata in seguito ad un'affermazione del cantante che, proprio su Instagram, dichiarava: "Potrei iniziare a identificarmi come un bambino alieno, stella, seme, indaco, umano. Per favore rispetta i miei desideri" questo post è stato commentato da. Layla Zee Susan che lo ha ritenuto offensivo nei confronti di chi, invece, è alla ricerca della propria identità tanto di genere, quanto sessuale. Lee Ryan, quindi, raggiunto dal The Sun, per difendersi dalle accuse che gli sono state rivolte dopo la querelle con Layla Zee Susan ha dichiarato: "Sono bisessuale e il mio compagno di band è gay non mancherei mai di rispetto a nessuno in quel modo" riferendosi a Duncan James, che nel 2014 dichiarò di essere omosessuale.

La decisione di lasciare i social

Non l'aveva mai ammesso, prima d'ora, ma proprio nel momento di massima sincerità il cantante ha deciso di allontanarsi dai social, dove per l'appunto si è scatenato il putiferio delle ultime ore. Con un post, infatti, ha comunicato la sua decisione ai suoi fan scrivendo a corredo del suo messaggio: "Mi dispiace ma questo posto non fa per me. Sono troppo felice di essere felice per vivere qui, spero che questo lo riassuma bene. A tutti i miei fan, vi amo e ci vediamo presto". Il cantante, quindi, ha spiegato le sue motivazioni dichiarando di non riuscire a sopportare l'odio che riceve sui social