Lee Ryan in bancarotta avrebbe speso 10 milioni di sterline in “alcol, droga e jet di lusso” L’ex membro dei Blue ha giustificato l’assenza di denaro con la crisi dovuta al Covid. Secondo la ricostruzione del The Sun tuttavia, prima di arrivare a tale crisi economica Ryan avrebbe vissuto anni di eccessi e sregolatezza, che lo hanno lasciato completamente al verde e gettando in fumo un patrimonio da 10 milioni di sterline. Secondo il The Sun, la band viaggiava con jet privati e si concedeva lussuose vacanze durante le quali non mancavano alcol, droga e sesso. L’artista inoltre avrebbe tentato di eludere il fisco con una serie di investimenti offshore, poi falliti.

A cura di Giulia Turco

Lee Ryan membro della storica boyband che ha trovato il successo nei primi anni 2000 si è detto totalmente al verde, al punto da non poter pagare una multa da 1500 sterline. Il cantante è stato chiamato a rispondere in tribunale per diversi illeciti stradali risalenti al 2020, quando ha guidato sulle strade di Petersburg superando i limiti di velocità. La vicenda ha fatto parecchio discutere, alla luce del successo internazionale che il gruppo ha vissuto negli ultimi dieci anni: difficile credere che l’artista si sia trovato davvero in bancarotta, insomma. L’artista ha giustificato l’assenza di denaro con la crisi dovuta al Covid che ha praticamente azzerato le date dei concerti. Secondo la ricostruzione che ne ha fatto il The Sun tuttavia, prima di arrivare a tale crisi economica Ryan avrebbe vissuto anni di eccessi e sregolatezza, che lo hanno lasciato completamente al verde.

Lee Ryan, come ha speso il suo patrimonio

Secondo il quotidiano britannico il successo dei Blue, con quattro anni di concerti sold out dopo il lancio del loro singolo più famoso All Rise, è valso a Lee Ryan un patrimonio da 10 milioni di sterline. Secondo il The Sun, la band viaggiava con jet privati e si concedeva lussuose vacanze durante le quali non mancavano alcol, droga e sesso. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip britannico nel 2014 Ryan aveva ammesso: “Mi stavo decisamente divertendo, non mi sono accorto di avere un problema con l’alcol”. Lo stesso anno è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e sospetto di uso di cocaina, finendo poi in riabilitazione. In seguito ha inoltre ammesso di non aver saputo gestire il patrimonio che si era improvvisamente ritrovato tra le mani: “La gestione del denaro non fa per me, in realtà ne ho regalato molto”.

La bancarotta e i conti offshore

Ryan d’altronde non è stato l’unico membro dei Blue a parlare di crisi finanziaria. Il collega Duncan James aveva fatto lo stesso già nel 2013, ammettendo la bancarotta da parte del gruppo a causa di una pessima gestione dei loro fondi e di “investimenti sbagliati”. L’artista infatti avrebbe tentato di eludere il fisco con una serie di investimenti offshore poi falliti: “Ho investito i miei soldi in uno di quei favolosi schemi di elusione fiscale, mi avevano assicurato fosse una grande idea”, aveva ammesso a The Daily Star. Lo scorso novembre, Ryan e la sua compagna avevano fatto sapere di essersi trasferiti in Spagna e avevano salutato i fan dalla loro vasca idromassaggio. La motivazione? Aveva spiegato di aver preferito il clima mite della Costa del Sol alla pioggia londinese, aggiungendo di desiderare uno stile di vita più calmo dopo la vita frenetica condotta in Gran Bretagna durante gli anni del successo.