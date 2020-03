Dopo aver annunciato di essere risultato positivo al tampone del Coronavirus, Leonardo Greco ha annunciato che tornerà a casa. L'ex tronista di Uomini e Donne ha scritto sui social che proseguirà le cure a casa, spiegando che quest'incubo è finito: "Torno a casa … si! Oggi mi dimettono … continuerò le mie cure da casa con tutti gli accorgimenti medici del caso… Ma io finalmente torno a casa e esco da questo incubo durato fin troppo".

La malattia di Leonardo Greco

Nei giorni scorsi Greco aveva aggiornato i suoi follower tramite la sua pagina Instagram, postando anche una foto che lo ritraeva sorridente e soprattutto in via di guarigione, come spiegava lui stesso, dicendo che era senza febbre e senza ossigeno: "Buongiorno, mi avete dimostrato da subito tantissimo affetto , ve lo voglio ripagare con il mio sorriso perché è il mio secondo giorno senza ossigeno e non ho più febbre… Il percorso è ancora lungo, sto facendo una terapia che mi da malessere e nausea…però dopo 13 giorni inizio a vedere un filo di luce. Un pensiero a voi e ai vostri cari. Grazie Leonardo".

L'annuncio del Coronavirus

Leonardo Greco era stato trovato positivo al tampone per il Covid-19 dopo essere stato ricoverato all'Ospedale Sacco di Milano. Lo aveva annunciato sempre con un post su Instagram in cui ringraziava i follower per gli auguri ricevuti: "Volevo ringraziarvi per tutti questi messaggi d’affetto che ho ricevuto. La solidarietà fa bene al cuore e all’anima e aiuta a sconfiggere questa maledetta bestia nera, il Covid-19. Sì, perché oggi è arrivata la conferma della mia positivo. Lo dico senza vergognarmene, senza avere paura. Lo dico solo per far riflettere le persone che questo virus colpisce chiunque indistintamente dal colore della pelle, dal peso del portafoglio, dall’età. Per questo bisogna essere uniti, volersi bene senza discriminazioni. È una lotta che riguarda tutti noi ma che va affrontata con buonsenso, intelligenza e amore".