Leonardo Lamacchia, uno dei concorrenti più apprezzati di Amici 20, ha subito una profonda trasformazione fisica. In riferimento a un momento di crisi affrontato nel corso di queste settimane, ha rivelato questo aspetto del suo passato: "Avevo tantissimi chili in più, quando mi guardavo allo specchio non ero me stesso".

La rivelazione di Leonardo Lamacchia

Cosa è successo a Leonardo Lamacchia? Il cantante ha affrontato le sue insicurezze quando Rudy Zerby gli ha sospeso la maglia. In una chiacchierata a cuore aperto con Maria De Filippi, Leonardo si è raccontato e ha spiegato questo aspetto inedito del suo passato. Pesava più di 110 Kg, era il suo scudo per difendersi dal mondo. Leonardo non è ancora a suo agio con il suo corpo, come ha dichiarato:

Prima avevo uno scudo addosso enorme, che mi pesava letteralmente, fatto di kg in più, ricavati soprattutto di notte, quando nessuno mi vedeva. Quando mi guardavo allo specchio non ero me stesso. Ero molto più simpatico tra virgolette, me ne fregavo un po’ di più. Usando i chili di troppo come scudo e usando la simpatia e la leggerezza riuscivo ad andare avanti. Sono arrivato a pesare più di 110 kg. Poi verso la fine del liceo molto naturalmente ho iniziato a evitare il cibo e riesco a dimagrire. Adesso sono quasi 30 chili in meno. Nonostante non ci siano più nella testa li ho ancora.

Amici 20 verso il serale

Leonardo Lamacchia è uno dei grandi protagonisti della ventesima edizione di Amici. In attesa del serale, lo show condotto e ideato da Maria De Filippi ha un appuntamento "triplo". C'è una nuova striscia quotidiana che va in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10 su Canale 5. Va in onda senza supporters e con la voce fuori campo di Maria De Filippi, poi c'è un altro appuntamento quotidiano trasmesso su Italia 1 alle 19. Il sabato, invece, c'è la puntata lunga alle ore 14.10 su Canale 5, dopo Beautiful e prima di Verissimo.