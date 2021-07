Leone Lucia Ferragni ancora una volta conquista il web. Il bimbo dei Ferragnez sarà anche al centro di una sovraesposizione esagerata sul web, ma è talmente tenero e simpatico che non si può non adorarlo. L'ultimo video che lo vede protagonista è dolcissimo e mostra la sua reazione di fronte a un enorme manifesto pubblicitario che ritrae mamma Chiara Ferragni a Milano.

La reazione di Leone

Nel filmato vediamo il bambino in auto, portato a vedere il poster in cui campeggia l'influencer. Inizialmente Leone non riesce a scorgerlo, poi prorompe il grido di gioia: "La mia mamma!". Il video irresistibile ha fatto il pieno di commenti, con oltre 380mila like. Già in diverse occasioni sia la Ferragni che Fedez hanno pubblicato sui propri profilo momenti esilaranti che hanno come protagonista Leone. E il bambino, un po' la versione nostrana del principino "Baby George", è diventato una vera fabbrica di meme sui social.

Chiara Ferragni sul red carpet al Festival di Cannes 2021

Intanto, la Ferragni ha lasciato Milano per il Festival di Cannes 2021. Oltre a partecipare a uno degli eventi del suo tour europeo con il brand Nespresso, l'influencer ha calcato il red carpet all'anteprima del film fuori concorso Stillwater con Matt Damon, con un abito di Giambattista Valli da musa rinascimentale e un look hippie chic. Non c'è da stupirsi se un personaggio lontano dal cinema come la Ferragni sia a Cannes: il tappeto rosso è tradizionalmente "invaso" da star di ogni ambito, per sponsorizzare le griffe di moda. In particolare, modelle e webstar sono ormai da anni la norma nel momento più glamour del festival; accade la stessa cosa, del resto, anche alla Mostra di Venezia. La serata dell'8 luglio, poi, è stata dominata dalle influencer italiane: oltre a Chiara, c'erano pure Beatrice Valli e Veronica Ferraro.