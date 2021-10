L’ex cavaliere di U&D Enzo Capo e Lucrezia Massimo si sono sposati L’ex cavaliere di Uomini e Donne Enzo Capo si è sposato con Lucrezia Massimo. I due sono convolati a nozze mantenendo la promessa fatta qualche mese fa, quando, rispondendo alle domande dei fan su Instagram aveva annunciato la data del matrimonio. E alla fine i due si sono sposati: “Innamorarsi è raro, ma non difficile”.

A cura di Redazione Spettacolo

Enzo Capo e Lucrezia Massimo (ph via Instagram)

L'ex cavaliere di Uomini e Donne Enzo Capo si è sposato con Lucrezia Massimo. I due sono convolati a nozze mantenendo la promessa fatta qualche mese fa, quando, rispondendo alle domande dei fan su Instagram aveva annunciato la data del matrimonio. E alla fine i due si sono sposati, postando anche foto che li mostrano contenti sui rispettivi profili Instagram: "Niente è per sempre per questo io voglio che tu sia il mio niente" ha scritto Capo che è stato protagonista del programma di Maria De Filippi, quando ebbe una storia tormentata con Pamela Barretta, prima di tornare proprio da Lucrezia Massimo, non senza che ci fossero strali.

Ma tutto è bene quel che finisce bene e la storia tra i due è continuata fino alle nozze: "Innamorarsi è raro, ma non difficile. La vera impresa è conservare quel sogno d’amore anche dopo la sua trasformazione in realtà. Perchè se incontrarsi resta una magia, è non perdersi una favola. Mr. & Mrs. Capo" ha scritto la novella sposa su Instagram, postando una foto che li ritrae in abiti nuziali in un parco in Germania. Nei giorni precedenti Capo ha anche postato una foto con la sorella in cui scriveva anche del dispiacere di non poter avere i suoi genitori a fianco: "Che bello dopo tanto tempo riabbracciare la mia sorellina @agata_capo_ per il mio matrimonio. Sono felice da un lato ma da un altro avrei voluto in questa occasione speciale anche i miei genitori. Mi mancano tanto 😢. I ❤️ my family".

Capo e Massimo stavano insieme già prima che l'ex cavaliere decidesse di partecipare alla trasmissione di Canale 5 e pare che dopo una serie di litigate con Barretta, Capo abbia deciso di ritornare proprio da Massimo. La tronista sospettava che i due non si fossero mai realmente lasciati e questo portò a non pochi litigi, poi Maria De Filippi annunciò la scelta dell'uomo di abbandonare la trasmissione proprio per raggiungere la sua ex in Germania: "Pare abbia sentito l’urgente bisogno di volare dalla sua ex fidanzata a Stoccarda. È scappato di notte per andare dalla fidanzata".