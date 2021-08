L’ex Ciociara Alessia Macari incinta: “Ho un nuovo corpo e lo amo, sono più formosa” Alessia Macari sta per diventare mamma: avrà il suo primo figlio dal marito Oliver Kragl, calciatore di origini tedesche che oggi vive con lei una favola d’amore in Italia. “Sono più formosa, come ero una volta. La mia parte preferita è la mia pancia che cresce, la parte meno preferita sono le gambe piene di acqua, ma in gravidanza è normale”, racconta l’ex Ciociara amata proprio per le sue curve sinuose. La showgirl, 27 anni, spera di avere una bambina e svela di aver già scelto il suo nome.

A cura di Giulia Turco

Alessia Macari sta per diventare mamma per la prima volta. Vincitrice del primo Grande Fratello Vip e noto volto tv nel programma Avanti un altro di Paolo Bonolis, l'ex Ciociara ha fatto divertire milioni di italiani, ma per il momento non tornerà in tv: si dedicherà alla sua vita da mamma, al fianco del marito Oliver Kragl, calciatore di origini tedesche del quale è innamoratissima. Non ternerà in Ciociaria, come rivela rispondendo ad una sessione di domande e risposte su Instagram: "Per fortuna mia mamma è giovane e sarà da me tutti i weekend dopo il parto", spiega. Conosciuta e apprezzata proprio per le sue forme morbide, Alessia Macari racconta di amare i cambiamenti del sui corpo, oggi più di prima: "Adesso ho un corpo nuovo diciamo e lo amo. Sono più formosa, come ero una volta. La mia parte preferita è la mia pancia che cresce, la parte meno preferita sono le gambe piene di acqua, ma in gravidanza è normale".

Alessia Macari spera di avere una bambina

La showgirl e il marito Oliver stanno cercando casa, nel frattempo. si stanno appoggiando in un hotel, come spiega l'ex Ciociara ai suoi follower. Solo una volta che si saranno sistemati, i futuri genitori scopriranno il sesso del bebè: "Lo scopro a metà settembre, quando avrò casa: ora vivo ancora in albergo", spiega. Quando ha annunciato la gravidanza sulle pagine di Chi, Alessia Macari ha raccontato di avere già le idee piuttosto chiare sul nome di quella che spera essere una bambina: "Il nostro desiderio era chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c'è più", ha raccontato. Nonostante la showgirl non amasse l'idea di dare scegliere lo stesso nome che Belen Rodriguez ha dato alla figlia, Luna sembra al momento l'ipotesi più accreditata, come lasciano intendere anche le sue ultime Stories su Instagram: "Che bella Luna stasera", scrive romantica Alessia.

L'amore di Alessia Macari e Oliver Kragl

Nato a Wolfsbrug nel 1990, Oliver Kragl è il calciatore professionista di origini tedesche che ha fatto innamorare la bella showgirl di Frosinone. Proprio grazie alla sua città natale, nel 2016 sarebbe scoppiato l'amore. "Oliver mi scriveva un paio di volte al mese, non capivo come avesse il mio numero!", ha raccontato Alessia a Barbara d'Urso. A quanto pare il calciatore avrebbe optato per un romantico corteggiamento, ai tempi in cui la ragazza ha fatto da madrina per la squadra di calcio laziale. "Non si arrendeva. Dopo un anno, quando sono uscita dal GF, ho ceduto". Lui le ha chiesto la mano pochi mesi dopo e nel maggio 2019 si sono sposati. Oggi vivono insieme in Italia e stanno per diventare per la prima volta genitori.