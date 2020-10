L'ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci Francesco Bettuzzi si racconta in una lunga intervista al settimanale Chi. Dopo l'ospitata a Live – Non è la d'Urso, Bettuzzi torna a parlare della sua relazione con l'ex moglie di Flavio Briatore. L'ex pilota sostiene che la loro storia sia nata solo dopo la separazione con l'imprenditore. Ma nonostante questo la sua presenza avrebbe condizionato parecchio il loro rapporto: "Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell'ex marito Briatore c'era e la condizionava". Per questo lui ed Elisabetta Gregoraci si sarebbero trovati costretti a stare ben lontani dai riflettori, per evitare incursioni nella loro vita privata: "Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci". Da qui sarebbero nate le distanze tra di loro: "Alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati", confessa a Chi.

Con Elisabetta nessun ritorno di fiamma

I due si erano conosciuti durante una serata a Montecarlo. Francesco Bettuzzi non ha più problemi a parlare della sua storia con la showgirl calabrese, ora che tra i due ogni legame si è sciolto e che non vede possibile alcun ritorno di fiamma: "L'amore tra noi è esaurito e non potremmo più tornare insieme". Nessun dubbio dunque, che non sia lui l'uomo misterioso che ha inviato il messaggio d'amore alla Gregoraci, che è volato sopra il loft di Cinecittà. Oggi, da Parma, città in cui vive, confessa di seguire le vicende di Elisabetta nella casa del GFVip e, alla rivista di Alfonso Signorini, rivela i suoi dubbi sulla conoscenza che la showgirl sta portando avanti con Pierpaolo Pretelli: "Si merita di essere felice. Certo, forse ci vorrebbe altro per lei, ma se si piacciono, perché no?".

La loro storia nata dopo la separazione da Briatore

Ospite in collegamento a Live – Non è la d'Urso, Francesco Bettuzzi aveva smentito l'ipotesi di una relazione lunga 5 anni con Elisabetta, iniziata quindi quando lei era ancora sposata con Flavio Briatore. Nonostante il loro primo incontro risalisse a a tempo prima, per motivi di lavoro: "Io allora facevo ancora il pilota di linea". Era l'11 aprile, data che la showgirl ha tatuata sul polso. "Quella data è importante perché è il giorno in cui ci siamo conosciuti. Allora era sposata. Ci siamo sentiti. Dopo la collaborazione lavorativa, nel 2017, mi chiamò e mi invitò a cena a Parma, mi disse ‘Ti devo parlare' ", ha spiegato. E ha aggiunto che in quell'occasione: "Mi ha parlato del rapporto per cui erano state avviate le carte della separazione. Da lì abbiamo iniziato a frequentarci assiduamente".