L’ex concorrente del Grande Fratello Mara Adriani è diventata mamma: è nato Abramo Mara Adriani era tra i concorrenti del Grande Fratello 10. In questi giorni, ha annunciato di essere diventata mamma. La trentaquattrenne e il compagno Fabio, sono diventati genitori del piccolo Abramo. Sui social, la prima foto del bebè. Adriani ha espresso il suo entusiasmo: “Mi sono innamorata”.

A cura di Daniela Seclì

Mara Adriani è diventata mamma. In molti ricorderanno l'impiegata romana. È stata tra i concorrenti del Grande Fratello 10, edizione che si tenne dal 2009 al 2010, dove visse anche una storia d'amore con un altro inquilino della casa, Alberto Baiocco. La trentaquattrenne, che in questi giorni ha dato alla luce il suo primogenito, ha voluto condividere sui social il lieto evento. Ha svelato anche che il nome prescelto per il bambino avuto dal compagno Fabio è Abramo.

La gravidanza di Mara Adriani

Si sa molto poco della vita privata di Mara Adriani. Sui social condivide foto che la ritraggono con i colleghi, con gli amici e anche con ex concorrenti del Grande Fratello, ma evita sempre di andare troppo sul personale. Ad aprile, però, ha annunciato di essere incinta: "Incinta di 24 settimane, non vedo l'ora". A maggio, giunta alle ventotto settimane di gravidanza, ha pubblicato la prima foto in cui si vedeva il pancione e anche in questo caso, ha rimarcato la sua impazienza all'idea di stringere il bebè tra le braccia. Finalmente è arrivato il lieto annuncio.

La prima foto di Abramo, figlio di Mara Adriani e Fabio

Si sa molto poco sul conto del compagno di Mara Adriani. Si chiama Fabio e l'ha convinta a lasciare Londra e a tornare in Italia. Domenica 1 agosto, l'ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato la prima foto di suo figlio e ha annunciato la sua nascita. La trentaquattrenne ha espresso il suo entusiasmo: "Il mio dolce bambino. Amore incredibile. Mi sono innamorata". Poi ha svelato il nome prescelto per il bebè: "Abramo". Nello scatto che accompagnava l'annuncio del lieto evento, il bambino riposava tranquillo nella sua tutina bianca con righe e stelline. Mara Adriani, che è ormai lontana dal mondo dello spettacolo, ha preferito nascondere il viso di Abramo, per non esporlo troppo. In tanti si sono complimentati con lei e le hanno fatto gli auguri per questa nuova tappa della sua vita.