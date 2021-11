L’ex tronista Alessandro Zarino sull’Everest: “Ho rischiato un arresto cardiaco” L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato di essersi trovato in una situazione di emergenza durante la prova estrema della scalata dell’Everest: “A 6 mila metri ho avuto problemi: non respiravo più, mi hanno dato l’ossigeno”. Zarino, ospite a RTl 102.5 ha precisato: “Oggi, spesso, mi capita di non dormire la notte a causa di quell’esperienza che mi ha profondamente segnato”.

A cura di Andrea Parrella

Disavventura per Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne che ha raccontato di essersi trovato in una situazione di emergenza durante la prova estrema della scalata dell'Everest. Lo ha spiegato in diretta radiofonica a RTL 102.5, ripercorrendo i momenti difficili vissuti durante questa esperienza iniziata con i migliori auspici e che era a un passo dal concludersi in anticipo per le difficoltà patite durante il percorso: "Ho deciso di mettermi alla prova – ha raccontato Zarino – partecipando a questo evento per la lotta ai cambiamenti climatici. Un'azienda che si occupa di abbigliamento eco-sostenibile ha organizzato questa sfilata. Io ero l'unico italiano tra i 12 partecipanti". Quindi Zarino prosegue ricordando con un certo turbamento i giorni dell'impresa:

"Un'avventura che ancora oggi mi fa tremare la notte. Qualcuno ha lasciato, siamo ritornati alla base in sette. Ma a 6 mila metri ho avuto problemi: non respiravo più, mi hanno dato l'ossigeno. Poi il rischio di un arresto cardiaco. Sono intervenuti i medici che seguivano la scalata. Sono sceso subito".

L'impresa sull'Everest

Un percorso, quello della scalata dell'Everest, che non ha nulla a che fare con un'esperienza turistica, ma è anzi estremo e pericolo: "Di notte dormivamo nelle tende al freddo e con la fauna selvatica: orsi, lupi, animali di ogni tipo camminavano tra una tenda e l'altra. Ho avuto paura. Ho pensato di mollare e non di non farcela. Nemmeno l'acqua avevamo a disposizione, soltanto quella dei ruscelli". Al netto della paura, resta indimenticabile l'emozione vissuta durante il percorso e alla fine dell'impresa: "L'ho fatto perché volevo mettermi alla prova. Oggi, spesso, mi capita di non dormire la notte a causa di quell'esperienza che mi ha profondamente segnato".

L'esperienza di Zarino a Uomini e Donne

Zarino è diventato un volto televisivo con la partecipazione a Uomini e Donne nel 2019, in qualità di tronista. Un'esperienza che non si era chiusa nel migliore dei modi, visto che il suo percorso di tronista si era concluso in modo burrascoso. Gli appassionati del programma ricorderanno che Zarino, infatti, aveva chiesto nuove corteggiatrici per lui e Veronica Burchielli, candidata per essere scelta, aveva lasciato lo studio furiosa. Per paura di perderla, Zarino aveva quindi deciso di sceglierla, ma si era beccato un legittimo e clamoroso due di picche da quella che è poi diventata una tronista.