Ludovica Frasca sposerà il compagno Frank Faricy. Lo annuncia l’ex velina di Striscia la notizia pubblicando sul suo profilo Instagram una foto scattata subito dopo la proposta di matrimonio. “Ah, ci siamo dimenticati di dirvi una cosa riguardo ieri sera! I SAID YES”, ha scritto Ludovica sfoggiando l’anulare sul quale brilla l’anello ricevuto in dono dal compagno. Ludovica vive tra l’Italia e New York, dove si è trasferita per stare vicina al fidanzato.

La proposta di matrimonio a Ludovica Frasca

Ludovica ha condiviso un video in cui racconta la romantica proposta di matrimonio ricevuta dal compagno all’interno dell’hotel nel quale scattò il loro primo bacio. “Non sapevo dove stessimo andando. Quello era l’hotel del primo bacio. Nella città che ci ha unito per la prima volta”, ha scritto l’ex velina ricordando quel momento, “Io spero che questo messaggio arrivi a tutte le ragazze che hanno avuto gli stessi miei pensieri. Riguardo queste immagini e mi sento ancora sulle nuvole perché non avrei mai creduto potesse succedere a me. Ogni volta che vedevo foto bellissime di donne che condividevano una magica proposta di matrimonio pensavo wow! Che bello! Non potrà mai capitare a me”. E invece è accaduto:

Invece l’altro giorno ho vissuto un sogno. Dalla mattina alla sera. È stato tutto perfetto e oltre quello che avrei mai potuto immaginare. È stato romanticissimo e dolcissimo. Quando Frank si è inginocchiato io ridevo dal nervosismo. Non mi è uscita una lacrima perchè non potevo crederci. E penso anche di avere avuto una reazione super goffa nonostante siano anni che mi immagino una scena del genere. La gente pensa che vivere sotto i riflettori o avere un lavoro che ci fa diventare conosciuti ci renda automaticamente delle persone senza complessi ne’ paure. Invece non è così. E la mia paura è sempre stata la solitudine. Aver trovato l’anima gemella è un concetto che un anno fa, dopo tante disavventure private, mai avrei pensato di trovare. E un amico mi disse, lo incontrerai tra poco. E così è stato. Ecco questo per dire alle ragazze: l’altra sera ho vissuto il momento più dolce, bello e romantico della mia vita. Io, che in amore pensavo di essere non proprio fortunata. Se è capitato a me, capiterà anche a voi!

in foto: Ludovica Frasca e Frank Faricy

Chi è Frank Faricy, futuro marito di Ludovica Frasca

Frank Faricy è un imprenditore londinese trasferitosi da anni in Florida. È a capo della XGen, società fondata nel 2017 che si occupa di intelligenza artificiale. Si sono conosciuto un anno fa circa e, benché l’ex velina sia sempre stata restia a condividere la sua vita privata sui social, con Frank decise di uscire subito allo scoperto. Una scelta che le ha portato fortuna e che, a distanza di pochi mesi da quel momento, è sfociata in una proposta di matrimonio.