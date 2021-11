Linda Batista aggredita: “Ha difeso un omosessuale ed è stata picchiata mentre era svenuta” Fonti vicine a Linda Batista, hanno raccontato a Fanpage.it che una donna l’avrebbe prima picchiata con una bottiglia di vetro e poi, mentre era svenuta, con il tacco di una scarpa. Sarebbero stati necessari oltre 40 punti.

A cura di Daniela Seclì

Linda Batista è stata coinvolta in una rissa mentre si trovava a Dubai per girare un film. L'attrice, in un video diffuso dal paparazzo Maurizio Sorge, ha il volto insanguinato mentre tenta invano di tamponare una profonda ferita. Ma cosa è successo? Al momento è difficile stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto, ma fonti vicine all'attrice hanno raccontato a Fanpage.it, che Linda Batista sarebbe stata colpita perché ha difeso un ragazzo omosessuale, vittima di bullismo da parte di una donna.

Cosa è successo a Linda Batista

Secondo quanto alcune fonti hanno fatto sapere a Fanpage.it, la rissa sarebbe avvenuta in un resort di Armani a Dubai. L'attrice avrebbe notato una donna, presumibilmente intenta a "infastidire un ragazzo omosessuale con atteggiamenti di bullismo". Linda Batista, reputando quell'atteggiamento inaccettabile, si sarebbe avvicinata ai due per tentare di allontanarli e di mettere fine alla lite. Il tentativo di riportare la serenità, tuttavia, non sarebbe andato a buon fine. Al contrario, l'attrice – protagonista di fiction di successo come Il bello delle donne, Elisa di Rivombrosa, Incantesimo e La signora delle camelie – avrebbe messo a rischio la sua vita. La donna che Batista ha tentato di calmare avrebbe reagito, aggredendola con una bottiglia di vetro. Sempre secondo quanto ci è stato riportato, Linda Batista sarebbe svenuta e la donna avrebbe continuato a picchiarla con il tacco della scarpa.

Il video di Linda Batista con il volto insanguinato: come sta l'attrice

Sarebbe stata proprio la bottiglia di vetro a causare la profonda ferita all'arcata sopraccigliare e al naso. Sarebbero stati necessari oltre 40 punti di sutura. Oltre al dolore e allo spavento, quanto accaduto è un danno per l'attrice che si trova a Dubai per girare un film. Sembra che la donna che si è scagliata contro Linda Batista, sia stata arrestata.