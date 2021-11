Lindsay Lohan si sposerà con Bader Shammas: l’anello di fidanzamento su Instagram Lindsay Lohan e il fidanzato Bader Shammas si sposeranno presto. L’anello di fidanzamento con tanto di diamante in bella vista è arrivato su Instagram nelle ultime ore e scatenato i quasi 10 milioni di fan dell’attrice. “Il mio amore. La mia vita. La mia famiglia. Il mio futuro” ha scritto.

A cura di Redazione Spettacolo

Lindsay Lohan e il fidanzato Bader Shammas si sposeranno presto. L'anello di fidanzamento con tanto di diamante in bella vista è arrivato su Instagram nelle ultime ore e scatenato i quasi 10 milioni di fan dell'attrice. "Il mio amore. La mia vita. La mia famiglia. Il mio futuro" ha scritto su IG, condividendo una serie di scatti che testimoniavano la consegna dell'anello e la gioia per le nozze imminenti. Fino ad oggi Lindsay Lohan non aveva pubblicato foto di coppia sui suoi social e il profilo Instagram di Bader Shammas è privato, con una manciata di follower. L'anno scorso in un post di gruppo lo aveva definito il suo "fidanzato", ma in seguito lo aveva rimosso.

Della loro storia si sa poco e niente, i tabloid americani parlano di una relazione che dura da due anni, vissuti nella totale privacy dei loro sentimenti. Bader Shammas è lontano dal mondo dello spettacolo, infatti è il braccio destro del vicepresidente dalla Credit Suisse, una società di servizi finanziari operante a livello mondiale.

In precedenza ha frequentato la University of South Florida, dove ha studiato ingegneria meccanica e successivamente ha frequentato l'Università di Tampa, dove ha studiato finanza.

Non si sa esattamente come si siano conosciuti, si dice che Bader viva a Dubai, dove Lindsay Lohan ha vissuto negli ultimi sei anni. L'attrice, che è diventata famosa giovanissima, dovrebbe fare il suo ritorno in un film di Natale, ma purtroppo i fan dovranno aspettare fino al prossimo anno per vederlo. Al momento la sua vita sembra ruotare intorno un progetto privato piuttosto impegnativo che, per la prima volta, ha sentito di condividere anche pubblicamente.